Открылось отделение на Белорусской 11. Это там где раньше Укрсоц был, потом Альфа банк?
А есть тут что интересное для свиней?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03
Re: Піреус Банк МКБ
Открылось отделение на Белорусской 11. Это там где раньше Укрсоц был, потом Альфа банк?
А есть тут что интересное для свиней?
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:46
вообще ничего, даже условия Кешбека по их кредитке, которую фиг получишь, тоже калечные
что-то не найду условий, может прикрыли уже, но вот этот номер с "не меньше 30 гривен" попросту выкидывает практически все покупки из программы
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:10
Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?
никому не верю
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