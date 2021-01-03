Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03
Открылось отделение на Белорусской 11. Это там где раньше Укрсоц был, потом Альфа банк?
А есть тут что интересное для свиней?
Amid
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:46
Amid написав:
А есть тут что интересное для свиней?
вообще ничего, даже условия Кешбека по их кредитке, которую фиг получишь, тоже калечные
https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ew&id=1685
что-то не найду условий, может прикрыли уже, но вот этот номер с "не меньше 30 гривен" попросту выкидывает практически все покупки из программы
cohan
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:52
cohan Спасибо. Похоже, только ячейки от 18 грн интересны.
Amid
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:10
Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?
никому не верю
sens
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:58
sens написав:
Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?
Замовляєте і забираєте. Банка працює у будь-якому відділенні.
Son of Sun
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Додано: Пон 04 січ, 2021 08:14
sens написав:
Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?
Почему забираете и куда пристраиваете?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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