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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

Re: Піреус Банк МКБ

Открылось отделение на Белорусской 11. Это там где раньше Укрсоц был, потом Альфа банк?

А есть тут что интересное для свиней?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:46

  Amid написав:А есть тут что интересное для свиней?


вообще ничего, даже условия Кешбека по их кредитке, которую фиг получишь, тоже калечные
https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news ... ew&id=1685
что-то не найду условий, может прикрыли уже, но вот этот номер с "не меньше 30 гривен" попросту выкидывает практически все покупки из программы
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:52

cohan

Спасибо. Похоже, только ячейки от 18 грн интересны.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:10

Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:58

  sens написав:Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?

Замовляєте і забираєте. Банка працює у будь-якому відділенні.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:14

  sens написав:Насколько в чужом отделение проблема с выдачей евро по сроку - сумма 10000?



Почему забираете и куда пристраиваете?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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  #<1 ... 131132133134
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