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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 145
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
60
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:55

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chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 15:44

Re: Піреус Банк МКБ

после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 00:22

  S i m написав:после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!

Должны перезванивать...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 10:54

  ВIВ написав:
  S i m написав:после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!

Должны перезванивать...

Да, перезванивают дня через 2-3. Доставки в другие города нет... Т.е. удаленно не открыть :(
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:05

  ol_zy написав:
  ВIВ написав:
  S i m написав:после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!

Должны перезванивать...

Да, перезванивают дня через 2-3. Доставки в другие города нет... Т.е. удаленно не открыть :(


через 2-3 дня это конечно что-то новенькое, ну уже идёт второй день ожидания, не считая день заявки...

стоит ждать ещё или подать новую или новая ничего не решит ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:46

  S i m написав:
стоит ждать ещё или подать новую или новая ничего не решит ?!


а что мешает в отделение подойти?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:22

  cohan написав:
  S i m написав:
стоит ждать ещё или подать новую или новая ничего не решит ?!


а что мешает в отделение подойти?


без звонка как вариант просто дадут карту без рефа, как-то не хотелось бы...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:19

Валюта

На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.
sens
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