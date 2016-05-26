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Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 січ, 2022 16:55
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chipmunk
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Додано: Сер 26 січ, 2022 15:44
после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!
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S i m
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Додано: Чет 27 січ, 2022 00:22
S i m написав:
после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!
Должны перезванивать...
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ВIВ
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Додано: Чет 27 січ, 2022 13:05
ol_zy написав: ВIВ написав: S i m написав:
после заявки по реф ссылке они должны перезвонить или можно сразу идти за картой ?!
Должны перезванивать...
Да, перезванивают дня через 2-3. Доставки в другие города нет... Т.е. удаленно не открыть
через 2-3 дня это конечно что-то новенькое, ну уже идёт второй день ожидания, не считая день заявки...
стоит ждать ещё или подать новую или новая ничего не решит ?!
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S i m
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:46
S i m написав:
стоит ждать ещё или подать новую или новая ничего не решит ?!
а что мешает в отделение подойти?
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cohan
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Додано: Чет 27 січ, 2022 23:22
cohan написав: S i m написав:
стоит ждать ещё или подать новую или новая ничего не решит ?!
а что мешает в отделение подойти?
без звонка как вариант просто дадут карту без рефа, как-то не хотелось бы...
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S i m
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:19
На момент хаоса переводы не работают,валюту отдают самую ветхую и 1991,1996,2001,2003,2006 годы. В МРбанке снимаю онли 2017,не агитирую.Киев.
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sens
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