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ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46
Нормальна страхова. Дорога, але все чітко з виплатами.
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blindtrust
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:19
Не рекомендую!
Страхова компанія не виплачує коштів! Рейтинги сама собі пише.
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lexxi
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:12
Кто знает, они покрывают болезни связанные с коронавирусом?
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Гоша
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34
Гоша написав:Кто знает, они покрывают болезни связанные с коронавирусом?
Если в договоре прописано
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GALeon
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