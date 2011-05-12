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Обслуговування в українських
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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.7 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46

Re: AXA Страхування

Нормальна страхова. Дорога, але все чітко з виплатами.
blindtrust
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:19

Не рекомендую!
Страхова компанія не виплачує коштів! Рейтинги сама собі пише.
lexxi
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:12

Кто знает, они покрывают болезни связанные с коронавирусом?
Гоша
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34

Re: ARX (AXA Страхування)

Гоша написав:Кто знает, они покрывают болезни связанные с коронавирусом?
Если в договоре прописано
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:15

Хорошие страховщики, компенсировали большую часть растрат во время госпитализации мужа. Проконсультировалась с операторами, они быстро сориентировали что делать и как долго ждать выплат.
xonodi
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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