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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:03

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/SEK

  ЛОБ Додано: Сер 20 гру, 2017 21:34 написав:прийшов час додати до кошика NOK проти SEK :

https://i.imgur.com/ClsPIos.jpg

стратегічні плани :
https://i.imgur.com/tAwD6Ok.png

тактична реалізація :
https://i.imgur.com/6Vbhera.png

надійний середньостроковий трейд, що грунтується на відхиленні від справедливого курсу за вартісною оцінкою MEVA (дякуючи підказці Danske Bank)

частина довгих позицій на купівлю утримується до амбітніших цілей
усі корекційні діпи збираюсь викупати й надалі, додаючи у лонг у розрахунку на впевнене відновлення нафтової NOK за підтримки яструбиних змін у монетарній політиці Норге Банку
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:26

sell market NZD/CAD & AUD/CAD
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
<< Skype - Lobauskasiv >>
ЛОБ
 
Повідомлень: 9206
З нами з: 14.12.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 598599600601
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