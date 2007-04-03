надійний середньостроковий трейд, що грунтується на відхиленні від справедливого курсу за вартісною оцінкою MEVA (дякуючи підказці Danske Bank)
частина довгих позицій на купівлю утримується до амбітніших цілей усі корекційні діпи збираюсь викупати й надалі, додаючи у лонг у розрахунку на впевнене відновлення нафтової NOK за підтримки яструбиних змін у монетарній політиці Норге Банку
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>