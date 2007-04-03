надійний середньостроковий трейд, що грунтується на відхиленні від справедливого курсу за вартісною оцінкою MEVA (дякуючи підказці Danske Bank)
частина довгих позицій на купівлю утримується до амбітніших цілей усі корекційні діпи збираюсь викупати й надалі, додаючи у лонг у розрахунку на впевнене відновлення нафтової NOK за підтримки яструбиних змін у монетарній політиці Норге Банку
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
зростання % доходностей по баксу, зокрема за 10-ти річними облігаціями США, має не тільки підтримати долар проти резервних франка з єною з від'ємною доходністю, а й ускладнити укріплення Євро (базова ставка 0 % ) та Фунта (0,5 %) :
за повної зайнятості у 4,1 % (проти NAIRU 4,6 %) та з фактичним досягенням таргету по інфляції (CPI-U 2,1 % у 2016 та 2017 роках) у ФРС просто не залишається зачіпок стримувати нормалізацію монетарної політики - якщо не 31/01 то 21/03 бакс стане найдоходнішою валютою з кошика мажорів G10
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
ризикну додати у довжину на зниженні аж до 108,75 стоп на закритті дня нижче 108,40
альтернативний тактично виважений та грамотніший варіянт передбачає купівлю тільки після зміни поточної низхідної тенденції подоланням найближчого контрольного максимума біля 110,09 (на момент)
тому формування належних сигналів є важливішим за "дешеву" ціну
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
ЛОБ Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:13 написав: Євро 1,2125 ... контр-трендова корекція виявилася занадто короткоплинною, а перевершення минулорічного максимуму біля 1,2097 має вказувати на перехід курсу у вищий торговий коридор імовірно десь до 1,1850 - 1,2700
подальший пошук технічних формацій на продаж всупереч тренду частіше є програшною тактикою, тож варто деякий час взагалі утриматися від торгівлі до з'ясування параметрів нового діапазону
1,2355
нехай вже єврик кудись поцілить - у 1,27 чи хоч 1,30 - покаже відмову від максимумів та перейде до спокійнішої бокової торгівлі без постійного оновлення усе вищих екстремумів
навмання продавати Євро зараз - це тільки підкидати дров до "ракети"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>