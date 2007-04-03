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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:03

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/SEK

  ЛОБ Додано: Сер 20 гру, 2017 21:34 написав:прийшов час додати до кошика NOK проти SEK :

https://i.imgur.com/ClsPIos.jpg

стратегічні плани :
https://i.imgur.com/tAwD6Ok.png

тактична реалізація :
https://i.imgur.com/6Vbhera.png

надійний середньостроковий трейд, що грунтується на відхиленні від справедливого курсу за вартісною оцінкою MEVA (дякуючи підказці Danske Bank)

частина довгих позицій на купівлю утримується до амбітніших цілей
усі корекційні діпи збираюсь викупати й надалі, додаючи у лонг у розрахунку на впевнене відновлення нафтової NOK за підтримки яструбиних змін у монетарній політиці Норге Банку
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:26

sell market NZD/CAD & AUD/CAD
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:30

Світова економіка - макро-прогнози від шан. Scotia Bank :

https://i.imgur.com/PIJlVoK.png

Канада проти США :

https://i.imgur.com/OBFfyVn.png
http://www.gbm.scotiabank.com/scpt/gbm/ ... recast.pdf
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09

щодо USD

зростання % доходностей по баксу, зокрема за 10-ти річними облігаціями США, має не тільки підтримати долар проти резервних франка з єною з від'ємною доходністю, а й ускладнити укріплення Євро (базова ставка 0 % ) та Фунта (0,5 %) :

https://invst.ly/6dntr

бо доходність це те, що залишається після купи слів та спекуляцій - це те, що можна щодня отримати на свій рахунок аби задовольнити акціонерів та прогодувати свої сім'ї

навіть товарняк AUD (базова ставка 1,5 %) & NZD (1,75 % річних) втрачає традиційні переваги

за повної зайнятості у 4,1 % (проти NAIRU 4,6 %) та з фактичним досягенням таргету по інфляції (CPI-U 2,1 % у 2016 та 2017 роках) у ФРС просто не залишається зачіпок стримувати нормалізацію монетарної політики - якщо не 31/01 то 21/03 бакс стане найдоходнішою валютою з кошика мажорів G10

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
http://www.cmegroup.com/trading/interes ... -fomc.html
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 12:26

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля USD/JPY

  ЛОБ Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07 написав:
https://i.imgur.com/zs6idO1.png

buy market 109,60

ризикну додати у довжину на зниженні аж до 108,75
стоп на закритті дня нижче 108,40

альтернативний тактично виважений та грамотніший варіянт передбачає купівлю тільки після зміни поточної низхідної тенденції подоланням найближчого контрольного максимума біля 110,09 (на момент)

тому формування належних сигналів є важливішим за "дешеву" ціну
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 13:17

щодо ЄВРО

  ЛОБ Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:13 написав:
Євро 1,2125
...
контр-трендова корекція виявилася занадто короткоплинною, а перевершення минулорічного максимуму біля 1,2097 має вказувати на перехід курсу у вищий торговий коридор імовірно десь до 1,1850 - 1,2700

подальший пошук технічних формацій на продаж всупереч тренду частіше є програшною тактикою, тож варто деякий час взагалі утриматися від торгівлі до з'ясування параметрів нового діапазону

1,2355

нехай вже єврик кудись поцілить - у 1,27 чи хоч 1,30 - покаже відмову від максимумів та перейде до спокійнішої бокової торгівлі без постійного оновлення усе вищих екстремумів

навмання продавати Євро зараз - це тільки підкидати дров до "ракети"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:31

щодо CHF

найскладнійший - найнервовіший варіянт "росту" USD/CHF :

https://i.imgur.com/ibmnkFD.png
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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