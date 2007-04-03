Додано: Чет 25 січ, 2018 16:44

EUR/USD 1,2537

новий хай означає розширення горизонтів



для відновлення торгівлі - чи у шорт, чи у лонг - нам потрібно окреслити межі нового коридору : наторгувати хоч з тиждень-два без оновлення максимумів, дати відкат - виявити нових покупців, що згодні за певних цін ставати нагору



або, навпаки, готові ризикувати у короток

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.

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