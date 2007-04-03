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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:44

EUR/USD 1,2537
новий хай означає розширення горизонтів

для відновлення торгівлі - чи у шорт, чи у лонг - нам потрібно окреслити межі нового коридору : наторгувати хоч з тиждень-два без оновлення максимумів, дати відкат - виявити нових покупців, що згодні за певних цін ставати нагору

або, навпаки, готові ризикувати у короток
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:02

Торгівельна ідея - купівля USD/JPY

  ЛОБ Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07 написав:https://i.imgur.com/zs6idO1.png

ось і дочекалися на вхід у довжину :

https://i.imgur.com/qL1D4F6.png

тільки дякуючи шановному пану ВУЛЬФУ з його Хвилями, тому що за будь якою іншою системою купівля такої динаміки занадто ризикована
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:27

  ЛОБ написав:orest

дякую за ваші турботи, але гілочка давно перетворилася на мій щоденник ))
сталося так цілком випадково, але згодом я свідомо продовжувую його вести для власної користі

маючи декілька рахунків, торгівельних стратегій, постійно спілкуючись з декількома колегами та партнерами зовсім немає часу нудьгувати

щодо Євро (прямий наступник Екю), Єврозони, Євросоюзу та Німеччини зокрема. дякую за ваш коментар, дещо сумбурний та емоційний

на продовження дискусії варто освіжити у пам'яті вже відомі факти та зважено проаналізувати передумови створнення сучасної конфігурації європейських альянсів

Історія Європейської спільноти (1945–1957)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Європейської_спільноти_(1945–1957)

Європейський Союз вугілля та сталі (1951)
Створена у 1951 р. згідно з Паризьким договором терміном на 50 років країнами: Бельгія, Західна Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди та Франція з метою об'єднання вугільних та сталеливарних ресурсів країн-учасниць і запобігти в такий спосіб новій війні в Європі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_спільнота_з_вугілля_та_сталі

нагадаю, Символ Ради Європи - синє полотнище з 12 жовтими зірками, які утворюють коло по середині - прийнятий ще у далекому 1955 році

а вибори до Європе́йського парла́менту проводятся з 1979 року (насьогодні 500 мільйонів виборців)

Організація економічного співробітництва та розвитку (1948)
Установа виникла у 1948 як Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС) під керівництвом французького економіста Роберта Марджоліна для допомоги у керівництві здійсненням Плану Маршалла для економічної реконструкції Європи після Другої Світової Війни.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_економічного_співробітництва_та_розвитку

зазначу, ідея створення належала не Німеччині і зовсім не на противагу США, а з точністю навпаки - для обїєднання союзників
Ідею створення «Сполучених Штатів Європи» уперше висловив у вересні 1946 року прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль у Цюриху[1]. Першим кроком до цього мало стати утворення Ради Європи. Черчилль висловлювався за союз усіх європейських країн під керівництвом Франції та Німеччини, застерігаючи водночас, що його країна не інтегруватиметься у цей союз, а візьме на себе роль спостерігача.

пізніше спробуємо обговорити економічні переваги Єврозони/Євросоюзу та середнє значення курсу євро на довгостроковму горизонті

Те що ХОТІЛИ створити США і Великобританія зразу після другої світової війни в противагу срср і те що СТВОРИЛА Німеччина,практично через пів століття, будучи союзником Росії абсолютно не одне і те саме. Якось трохи описував в 2015 viewtopic.php?p=2958252#p2958252
Зачекаємо доповіді. Дякую Вам за наполегливість і послідовність та за корисні і пізнавальні дописи.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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