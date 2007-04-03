EUR/USD 1,2537 новий хай означає розширення горизонтів
для відновлення торгівлі - чи у шорт, чи у лонг - нам потрібно окреслити межі нового коридору : наторгувати хоч з тиждень-два без оновлення максимумів, дати відкат - виявити нових покупців, що згодні за певних цін ставати нагору
або, навпаки, готові ризикувати у короток
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
тільки дякуючи шановному пану ВУЛЬФУ з його Хвилями, тому що за будь якою іншою системою купівля такої динаміки занадто ризикована
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
Створена у 1951 р. згідно з Паризьким договором терміном на 50 років країнами: Бельгія, Західна Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди та Франція з метою об'єднання вугільних та сталеливарних ресурсів країн-учасниць і запобігти в такий спосіб новій війні в Європі.
нагадаю, Символ Ради Європи - синє полотнище з 12 жовтими зірками, які утворюють коло по середині - прийнятий ще у далекому 1955 році
а вибори до Європе́йського парла́менту проводятся з 1979 року (насьогодні 500 мільйонів виборців)
Організація економічного співробітництва та розвитку (1948)
Установа виникла у 1948 як Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС) під керівництвом французького економіста Роберта Марджоліна для допомоги у керівництві здійсненням Плану Маршалла для економічної реконструкції Європи після Другої Світової Війни.
зазначу, ідея створення належала не Німеччині і зовсім не на противагу США, а з точністю навпаки - для обїєднання союзників
Ідею створення «Сполучених Штатів Європи» уперше висловив у вересні 1946 року прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль у Цюриху[1]. Першим кроком до цього мало стати утворення Ради Європи. Черчилль висловлювався за союз усіх європейських країн під керівництвом Франції та Німеччини, застерігаючи водночас, що його країна не інтегруватиметься у цей союз, а візьме на себе роль спостерігача.
пізніше спробуємо обговорити економічні переваги Єврозони/Євросоюзу та середнє значення курсу євро на довгостроковму горизонті
Те що ХОТІЛИ створити США і Великобританія зразу після другої світової війни в противагу срср і те що СТВОРИЛА Німеччина,практично через пів століття, будучи союзником Росії абсолютно не одне і те саме. Якось трохи описував в 2015 viewtopic.php?p=2958252#p2958252 Зачекаємо доповіді. Дякую Вам за наполегливість і послідовність та за корисні і пізнавальні дописи.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.