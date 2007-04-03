але не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курси
для мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравців
до таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валют
зокрема диференціал за 10-ти річками розраховується як 2,70%- 0,69 %= 2,01 % річних ! на користь долара США
я не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигнали
насьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартості
тому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курс
здається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпується
але зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.