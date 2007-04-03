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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:58

  ЛОБ написав:prodigy

дозвольте мені дати свою відповідь

справедливий рівноважний розрахунковий курс EUR/USD за ПКС (РРР) перебуває в межах 1,25-1,32 для різних країн Єврозони

загалом, усе що нижче 1,25 - має бути дешево, а вище 1,32 - стає дорогим

https://i.imgur.com/645lU0m.png

але не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курси

для мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравців

до таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валют

зокрема диференціал за 10-ти річками розраховується як 2,70% - 0,69 % = 2,01 % річних ! на користь долара США

я не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигнали

насьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартості

тому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курс

здається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпується

але зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.


дякую за відповідь, почекаю куди крива винесе :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:25

Всі стали спеціялістами по битку(на інших ресурсах зокрема)
Мильна бульбашка, чи реальна альтернатива???

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  #<1 ... 600601602603
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