Додано: Вів 30 січ, 2018 22:41

Wall



торгівля біткойном це вишуканий спосіб фінансового самогубства

краще одразу віддати гроші на благочинність, якщо хтось не робить цього щомісячно за громадянським покликом



це зараз після зливу той тимчасово знизив свою волатильність - набирає пасижарів на банджі джампінг. без банджі



як можна торгувати подібними "активами", коли єдиною стратегією було "купити й молитися на ріст", а середньоденна волатильність бітка довгий час (за минулий рік) перебувала в межах 5-10 %



стопи - для боягузів, а ще "приємні" комісії, космічні своп-пункти для шорт (50-70 % річних на день)



мені особисто до сих пір важко збагнути раціонально, чому 1 біткойн коштує більше за 1 унцію золота, або цілої курки-гриль, або просто порції кави у пересувній кав'ярні. у паперовому стаканчику

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.

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