але не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курси
для мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравців
до таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валют
зокрема диференціал за 10-ти річками розраховується як 2,70%- 0,69 %= 2,01 % річних ! на користь долара США
я не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигнали
насьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартості
тому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курс
здається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпується
але зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.
торгівля біткойном це вишуканий спосіб фінансового самогубства краще одразу віддати гроші на благочинність, якщо хтось не робить цього щомісячно за громадянським покликом
це зараз після зливу той тимчасово знизив свою волатильність - набирає пасижарів на банджі джампінг. без банджі
як можна торгувати подібними "активами", коли єдиною стратегією було "купити й молитися на ріст", а середньоденна волатильність бітка довгий час (за минулий рік) перебувала в межах 5-10 %
стопи - для боягузів, а ще "приємні" комісії, космічні своп-пункти для шорт (50-70 % річних на день)
мені особисто до сих пір важко збагнути раціонально, чому 1 біткойн коштує більше за 1 унцію золота, або цілої курки-гриль, або просто порції кави у пересувній кав'ярні. у паперовому стаканчику
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на подібних історіях (хоч цілком реальних) до крипто-рулетки залучено тисячі інших "інвесторів", що матимуть протилежний фінансовий результат. на порядок гірший
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>