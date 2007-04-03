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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:58

  ЛОБ написав:prodigy

дозвольте мені дати свою відповідь

справедливий рівноважний розрахунковий курс EUR/USD за ПКС (РРР) перебуває в межах 1,25-1,32 для різних країн Єврозони

загалом, усе що нижче 1,25 - має бути дешево, а вище 1,32 - стає дорогим

https://i.imgur.com/645lU0m.png

але не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курси

для мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравців

до таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валют

зокрема диференціал за 10-ти річками розраховується як 2,70% - 0,69 % = 2,01 % річних ! на користь долара США

я не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигнали

насьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартості

тому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курс

здається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпується

але зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.


дякую за відповідь, почекаю куди крива винесе :mrgreen:
Слава Героям
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:25

Всі стали спеціялістами по битку(на інших ресурсах зокрема)
Мильна бульбашка, чи реальна альтернатива???

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Wall
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:41

Wall

торгівля біткойном це вишуканий спосіб фінансового самогубства
краще одразу віддати гроші на благочинність, якщо хтось не робить цього щомісячно за громадянським покликом

це зараз після зливу той тимчасово знизив свою волатильність - набирає пасижарів на банджі джампінг. без банджі

як можна торгувати подібними "активами", коли єдиною стратегією було "купити й молитися на ріст", а середньоденна волатильність бітка довгий час (за минулий рік) перебувала в межах 5-10 %

стопи - для боягузів, а ще "приємні" комісії, космічні своп-пункти для шорт (50-70 % річних на день)

мені особисто до сих пір важко збагнути раціонально, чому 1 біткойн коштує більше за 1 унцію золота, або цілої курки-гриль, або просто порції кави у пересувній кав'ярні. у паперовому стаканчику
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:42

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:торгівля біткойном це вишуканий спосіб фінансового самогубства
краще одразу віддати гроші на благочинність,

Я не торгую його, попросили глянути спрогнозувати(не люблю цього робити)
Азіз купив по 20 продав по 100 чи 200 надзвичайно був задоволеним. Зараз каже,якби тоді не продав,то був би міліонером...
Wall
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:52

Wall

був певен, що сам не торгуєш

на подібних історіях (хоч цілком реальних) до крипто-рулетки залучено тисячі інших "інвесторів", що матимуть протилежний фінансовий результат. на порядок гірший
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:51

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж CFD Bunds

  ЛОБ Додано: Вів 19 гру, 2017 23:13 написав:продаж контрактів на різницю CFD (на березень 2018) на 10-ти річні державні облігації Німеччини у розрахунку на підвищення їх доходності у % :

https://i.imgur.com/Vuj2CwY.jpg

вартість контаркту CFD (або ф'ючерсів на Bunds) зворотньо пропорційна % ставці
зараз ціна ра рівні 162-163 (Євро за 1 контракт) відповідає доходності у 0,3 % річних
...

DONE !

динаміка ціни на денних інтервалах :
https://i.imgur.com/q47tV0K.jpg

реалізація березневого CFD Bunds :
https://i.imgur.com/d43sa9k.jpg

доходність облігацій більше ніж подвоїлася - аж до 0,72 % річних на момент
https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 6d9473.png

якщо б не наближення парламентських виборів у Італії, то тримав би й далі
https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_p ... tion,_2018

тож шукатиму на перезахід на волатильності упродовж виборчих баталій
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:25

Wall
Прийшли таки, подивлюсь чи старий дідусь Вульф щось зможе протиставити?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:33

Re: Валютный рынок в мире

  Wall написав:Ще одна ідея шановного Вульфа

Поки не радує :oops: :oops: :oops:
Зате на ранок приємний сюрприз на ауді/франку
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