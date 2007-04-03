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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:18

Вдало зайшов
https://i.imgur.com/LAta5Aj.gif

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 11:38

Вульф чи ГіП перевернутий???
Було https://i.imgur.com/zT2gMO8.gif
Зараз відкат до лінії шиї, https://i.imgur.com/BRSrq5i.gif
але щось я розумнішим не став :D :D :D
Wall
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 10:03

Wall

я за продаж NZD/CAD по Вульфу

https://i.imgur.com/8rGg8U8.png

по фундаменту зближення показників росту та звуження різниці у % ставках поміж NZD & CAD вказує на реалізацію низхідного потенціалу : РБНЗ утримуватиме свої базові ставки упродовж року (1,75 %), а Банк Канади вже тричі з липня 2017 їх піднімав (1,25 % річних) - та продовжуватиме це робити до рівня інфляції (зараз 1,9 %)
http://www.bankofcanada.ca/core-functio ... rest-rate/

ширший малюночок чітко це демонструє
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:25

Динамика курсов валют стран В.Европы и СНГ:
какие валюты укрепились, какие ослабли в январе 2018-го

https://sumavi-belarus.blogspot.com.by/ ... 018_5.html
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:06

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:я за продаж NZD/CAD по Вульфу

макс 0,9188 від 06/02 - 0,9018 нічний мін за сьогодні

і хоч зниження нафти послаблює перспективи CAD, її волатильність важитиме менше аніж тенденція зближення % ставок до NZD - що має піти на користь луні у парі

спробую потримати свій шорт до наступного засідання банку Канади 07/03
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 08 лют, 2018 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:19

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:і хоч зниження нафти

Нафта своє відробила(я так думаю)
https://i.imgur.com/dkIpJkQ.gif
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:21

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:послаблює перспективи CAD,

В надії на прапорець добавив
https://i.imgur.com/fEG7Gx8.gif
Wall
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26

Wall

я за нафту цілком спокійний, бо вона залишається чи не єдиним ліквідним біржовим сировинним товаром, що можна продати з фізичною поставкою практично у будь якій кількості

за минулий рік споживання нафти/нафтопродуктів у Китаї збільшилося на 6 % (приблизно на рівні динаміки ВВП країни) - а споживчий бум там не припиняється

підвищення очікувань по номінальних % ставках у баксах та євро мають підкорегувани надмірне позиціювання спекулянтів у довжину, але загальний тренд відновлення нафтових цін не викликає сумніву
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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