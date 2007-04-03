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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:18
Вдало зайшов
Додано: Суб 03 лют, 2018 11:38
Вульф чи ГіП перевернутий???
Було
Зараз відкат до лінії шиї,
але щось я розумнішим не став
Додано: Пон 05 лют, 2018 10:03
Wall
я за продаж NZD/CAD по Вульфу
по фундаменту зближення показників росту та звуження різниці у % ставках поміж NZD & CAD вказує на реалізацію низхідного потенціалу : РБНЗ утримуватиме свої базові ставки упродовж року (1,75 %), а Банк Канади вже тричі з липня 2017 їх піднімав (1,25 % річних) - та продовжуватиме це робити до рівня інфляції (зараз 1,9 %)
ширший малюночок чітко це демонструє
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 11:25
Динамика курсов валют стран В.Европы и СНГ:
какие валюты укрепились, какие ослабли в январе 2018-го
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:06
Re: Валютный рынок в мире
макс 0,9188 від 06/02 - 0,9018 нічний мін за сьогодні
і хоч зниження нафти послаблює перспективи CAD, її волатильність важитиме менше аніж тенденція зближення % ставок до NZD - що має піти на користь луні у парі
спробую потримати свій шорт до наступного засідання банку Канади 07/03
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 08 лют, 2018 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:19
Re: Валютный рынок в мире
Нафта своє відробила(я так думаю)
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:21
Re: Валютный рынок в мире
В надії на прапорець добавив
Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26
Wall
я за нафту цілком спокійний, бо вона залишається чи не єдиним ліквідним біржовим сировинним товаром, що можна продати з фізичною поставкою практично у будь якій кількості
за минулий рік споживання нафти/нафтопродуктів у Китаї збільшилося на 6 % (приблизно на рівні динаміки ВВП країни) - а споживчий бум там не припиняється
підвищення очікувань по номінальних % ставках у баксах та євро мають підкорегувани надмірне позиціювання спекулянтів у довжину, але загальний тренд відновлення нафтових цін не викликає сумніву
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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