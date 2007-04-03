Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26

Wall



я за нафту цілком спокійний, бо вона залишається чи не єдиним ліквідним біржовим сировинним товаром, що можна продати з фізичною поставкою практично у будь якій кількості



за минулий рік споживання нафти/нафтопродуктів у Китаї збільшилося на 6 % (приблизно на рівні динаміки ВВП країни) - а споживчий бум там не припиняється



підвищення очікувань по номінальних % ставках у баксах та євро мають підкорегувани надмірне позиціювання спекулянтів у довжину, але загальний тренд відновлення нафтових цін не викликає сумніву

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