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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:18

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK проти SEK & DKK

напередодні релізу важливої статистики з Норвегії у п'ятницю (ВВП + інфляція) вважаю доцільним закласти середньострокові довгі позицію на купівлю NOK/SEK & NOK/DKK

якщо у якогось брокера прямі кроси не підтримуються, то ідею можна реалізувати через продаж USD/NOK та одночасну купівлю USD/SEK чи USD/DKK

інвестиційний горизонт 6-9 місяців

поточні курси 1,0195 та 0,7675 відповідно

своп-різниці позитивні, щоправда комісія $10 за 1 лот (у 100 тис)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 12:31

ЛОБ Спасибо. После некоторых размышлений, пришел к аналогичному выводу.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Тримаємо
https://i.imgur.com/zwSzaEG.gif
Wall
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:58

  ЛОБ написав:ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK проти SEK & DKK

напередодні релізу важливої статистики з Норвегії у п'ятницю (ВВП + інфляція) вважаю доцільним закласти середньострокові довгі позицію на купівлю NOK/SEK & NOK/DKK

поточні курси 1,0195 та 0,7675 відповідно

СТОП

слабша за очікування статистика відкладає Північний похід NOK на невизначений термін, згодом перезайдемо за кращим курсом

NOKSEK на інтуїції вдалося закрити ще вчора з профітом :
https://i.imgur.com/oRcLFHv.png

але по системі це мав бути стоп-лосс у обох парах
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 10:24

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:13 написав:Євро 1,2125
...
однією з можливих причин вибухового росту розглядається досягнення пані Меркель прориву у перемовинах щодо формування парламентської коаліції у Німеччині

як би там не було, відновлення вартості євро - це грунтовний фундаментальний тренд, що підтримується нормалізацією довгострокових ринкових % ставок у Єврозоні

контр-трендова корекція виявилася занадто короткоплинною, а перевершення минулорічного максимуму біля 1,2097 має вказувати на перехід курсу у вищий торговий коридор імовірно десь до 1,1850 - 1,2700

подальший пошук технічних формацій на продаж всупереч тренду частіше є програшною тактикою, тож варто деякий час взагалі утриматися від торгівлі до з'ясування параметрів нового діапазону

продовження тенденції оновлення максимумів (з 2014 року) має вказувати на збереження потенціалу росту Євро :

https://i.imgur.com/xvvhC7Z.png

новий екстремум від 16/02 - 1,2555, попереду й вище не оране декілька років поле

наближення березневого засідання ФРС 20-21/03 тримаємо на увазі, бо тільки підвищення % ставок по баксу та упевнена риторика нового голови має стримати падіння баксу та, отже, викликати низхідну технічну корекцію EUR/USD
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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