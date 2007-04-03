напередодні релізу важливої статистики з Норвегії у п'ятницю (ВВП + інфляція) вважаю доцільним закласти середньострокові довгі позицію на купівлю NOK/SEK & NOK/DKK
якщо у якогось брокера прямі кроси не підтримуються, то ідею можна реалізувати через продаж USD/NOK та одночасну купівлю USD/SEK чи USD/DKK
інвестиційний горизонт 6-9 місяців
поточні курси 1,0195 та 0,7675 відповідно
своп-різниці позитивні, щоправда комісія $10 за 1 лот (у 100 тис)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>
ЛОБ Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:13 написав:Євро 1,2125 ... однією з можливих причин вибухового росту розглядається досягнення пані Меркель прориву у перемовинах щодо формування парламентської коаліції у Німеччині
як би там не було, відновлення вартості євро - це грунтовний фундаментальний тренд, що підтримується нормалізацією довгострокових ринкових % ставок у Єврозоні
контр-трендова корекція виявилася занадто короткоплинною, а перевершення минулорічного максимуму біля 1,2097 має вказувати на перехід курсу у вищий торговий коридор імовірно десь до 1,1850 - 1,2700
подальший пошук технічних формацій на продаж всупереч тренду частіше є програшною тактикою, тож варто деякий час взагалі утриматися від торгівлі до з'ясування параметрів нового діапазону
продовження тенденції оновлення максимумів (з 2014 року) має вказувати на збереження потенціалу росту Євро :
новий екстремум від 16/02 - 1,2555, попереду й вище не оране декілька років поле
наближення березневого засідання ФРС 20-21/03 тримаємо на увазі, бо тільки підвищення % ставок по баксу та упевнена риторика нового голови має стримати падіння баксу та, отже, викликати низхідну технічну корекцію EUR/USD
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. << Skype - Lobauskasiv >>