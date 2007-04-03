Додано: Чет 08 лют, 2018 12:18

напередодні релізу важливої статистики з Норвегії у п'ятницю (ВВП + інфляція) вважаю доцільним закласти середньострокові довгі позицію на купівлю NOK/SEK & NOK/DKK



якщо у якогось брокера прямі кроси не підтримуються, то ідею можна реалізувати через продаж USD/NOK та одночасну купівлю USD/SEK чи USD/DKK



інвестиційний горизонт 6-9 місяців



поточні курси 1,0195 та 0,7675 відповідно



своп-різниці позитивні, щоправда комісія $10 за 1 лот (у 100 тис)

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