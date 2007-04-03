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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:11

Re: Валютный рынок в мире

EUR/USD
Перевернутий "Дракон" я так думаю
https://i.imgur.com/cg7QrDM.gif
Wall
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:11

Wall

по моїй системі з поточних рівнів біля 1,23 варто продовжувати шукати бай Євро допоки не порушено послідовність усе вищих максимумів//мінімумів - дійсність цієї умови сильніше за намальовану подвійну вершину

контрольні екстремуми 1,2360 (макс) проти 1,2205 (мін) - прохід за ці межі вказуватиме на ймовірний подальший напрямок торгівлі аж до фомки

розумом також схиляюсь до продажу Євро, але поки утримуватимусь від шортів, бо дуже схоже що макрет-мейкери набирають продавців аби звозити ще раз усіх на Північ

з усіх попередніх корекцій єврик якимось дивним чином піднімався як той Фенікс
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:37

щодо ЄВРО

EUR/USD, weekly : https://i.imgur.com/zl9vsIz.png

тактичний малюночок на 4h : https://i.imgur.com/b4e1hxg.png

поточна корекційна формація у еліпсі нічим відрізняється від попередньої
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
<< Skype - Lobauskasiv >>
ЛОБ
 
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  #<1 ... 603604605606
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