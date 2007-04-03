Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:11

Wall



по моїй системі з поточних рівнів біля 1,23 варто продовжувати шукати бай Євро допоки не порушено послідовність усе вищих максимумів//мінімумів - дійсність цієї умови сильніше за намальовану подвійну вершину



контрольні екстремуми 1,2360 (макс) проти 1,2205 (мін) - прохід за ці межі вказуватиме на ймовірний подальший напрямок торгівлі аж до фомки



розумом також схиляюсь до продажу Євро, але поки утримуватимусь від шортів, бо дуже схоже що макрет-мейкери набирають продавців аби звозити ще раз усіх на Північ



з усіх попередніх корекцій єврик якимось дивним чином піднімався як той Фенікс

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