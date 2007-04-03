Перевернутий "Дракон" я так думаю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:11
Re: Валютный рынок в мире
EUR/USD
Перевернутий "Дракон" я так думаю
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:11
Wall
по моїй системі з поточних рівнів біля 1,23 варто продовжувати шукати бай Євро допоки не порушено послідовність усе вищих максимумів//мінімумів - дійсність цієї умови сильніше за намальовану подвійну вершину
контрольні екстремуми 1,2360 (макс) проти 1,2205 (мін) - прохід за ці межі вказуватиме на ймовірний подальший напрямок торгівлі аж до фомки
розумом також схиляюсь до продажу Євро, але поки утримуватимусь від шортів, бо дуже схоже що макрет-мейкери набирають продавців аби звозити ще раз усіх на Північ
з усіх попередніх корекцій єврик якимось дивним чином піднімався як той Фенікс
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:37
щодо ЄВРО
EUR/USD, weekly :
тактичний малюночок на 4h :
поточна корекційна формація у еліпсі нічим відрізняється від попередньої
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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