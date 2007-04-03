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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 10:08

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж CFD Bunds

  ЛОБ Додано: Вів 19 гру, 2017 23:13 написав:продаж контрактів на різницю CFD (на березень 2018) на 10-ти річні державні облігації Німеччини у розрахунку на підвищення їх доходності у % :

https://i.imgur.com/Vuj2CwY.jpg

вартість контаркту CFD (або ф'ючерсів на Bunds) зворотньо пропорційна % ставці
зараз ціна ра рівні 162-163 (Євро за 1 контракт) відповідає доходності у 0,3 % річних
...
  ЛОБ Додано: Чет 01 лют, 2018 10:51 написав:DONE !динаміка ціни на денних інтервалах :
https://i.imgur.com/q47tV0K.jpg

реалізація березневого CFD Bunds :
https://i.imgur.com/d43sa9k.jpg
...
якщо б не наближення парламентських виборів у Італії, то тримав би й далі
тож шукатиму на перезахід на волатильності упродовж виборчих баталій

тільки дата експірації контракту 06/03 змусила закрити шорт :

https://i.imgur.com/26kgOiv.jpg

як дадуть перезайти - то продамо ще раз, можливо на слабкій інфляції через укріплення курсу євро, або на розхитуванні новоствореної коаліції, або й на загостренні безризикових настроїв

нагадаю, їх новітня функція захисного притулку вказує на те, що німецькі Bunds нічим не поступаються американським Treasuries
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 12:47

щодо JPY

не бачу якихось прихованих козирів у Єни проти Євро та Доляра

купівля USD/JPY & EUR/JPY виглядає цілком перспективно, зокрема до бакса :

https://i.imgur.com/EbAJCct.png

з таким коротким стопом гравці отримали таку точку опори - гори можна звернути
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 20:50

щодо ЄВРО

  ЛОБ Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:11 написав:
по моїй системі з поточних рівнів біля 1,23 варто продовжувати шукати бай Євро допоки не порушено послідовність усе вищих максимумів//мінімумів - дійсність цієї умови сильніше за намальовану подвійну вершину

контрольні екстремуми 1,2360 (макс) проти 1,2205 (мін) - вихід за ці межі вказуватиме на ймовірний подальший напрямок торгівлі аж до фомки

розумом також схиляюсь до продажу Євро, але поки утримуватимусь від шортів, бо дуже схоже що макрет-мейкери набирають продавців аби звозити ще раз усіх на Північ

з усіх попередніх корекцій єврик якимось дивним чином піднімався як той Фенікс

звозили таки натовп на максимум дня 1,2446 (локальний мін 01/03 1,2155)
аби потім різко зкинути на півтори фігури
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:02

щодо ЄВРО

  ЛОБ Додано: Чет 01 бер, 2018 09:52 написав:
варто визнати, на відмові від максимумів (потенційна подвійна вершина) тактичні настрої по EUR/USD змінюються - відтепер технічний малюночок передбачає продаж з будь якого висхідного відкату

розвиток корекції на тижневих інтервалах має значний простір :

https://i.imgur.com/U48utAM.png

жорсткий селл від зони 1,2340-1,2400 на 4 годинах (перетин 55 та 200 ма як дороговказ) :

https://i.imgur.com/hI3ryzd.png

на дрібнішому 30-хв відрізку також продаж від 1,2270-1,2300 :

https://i.imgur.com/lLFK0Rb.png

інше залізне правило трейдінгу забороняє купувати на імпульсному зниженні
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 21:04

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля GBP/USD

GBP/USD, 30m - https://i.imgur.com/78xlcbP.png
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:06

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля USD/CHF

USD/CHF, 1h : https://i.imgur.com/pQwqayd.png

перевірено. працює
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в мире

Вопрос знатокам. В долгосрочной перспективе USD по отношению к EUR будет дешеветь? Или можно рассчитывать на паритет который ДС прогнозировал.

Наткнулся на прогноз от Deutsche Bank и склонен ему верить.

Планирую покупку в EUR и думаю не перейти ли в него из USD пока не поздно.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:03

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погортайте сторінки - почитайте тему глибше

як на мене упродовж цього року зелений Змій отримуватиме постійну підтримку з боку монетарної політики ФРС та упевненого росту ринкових % ставок

актуальність цього питання не настільки важлива для спекулятивної маржинальної торгівлі з видноколом від 1 місяця до кварталу

якщо для готівкових інвесторів (скоріше хом'ячків) курсовий прибуток у 5-7% на рік це крутезний результат (та вдача), то для короткострокового шпекуля це лишень торговий план на місяць (доходність 6% / плече 3 = 2,0 % на півтора десятка угод)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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