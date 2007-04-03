реалізація березневого CFD Bunds : https://i.imgur.com/d43sa9k.jpg ... якщо б не наближення парламентських виборів у Італії, то тримав би й далі тож шукатиму на перезахід на волатильності упродовж виборчих баталій
тільки дата експірації контракту 06/03 змусила закрити шорт :
ЛОБ Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:11 написав: по моїй системі з поточних рівнів біля 1,23 варто продовжувати шукати бай Євро допоки не порушено послідовність усе вищих максимумів//мінімумів - дійсність цієї умови сильніше за намальовану подвійну вершину
контрольні екстремуми 1,2360 (макс) проти 1,2205 (мін) - вихід за ці межі вказуватиме на ймовірний подальший напрямок торгівлі аж до фомки
розумом також схиляюсь до продажу Євро, але поки утримуватимусь від шортів, бо дуже схоже що макрет-мейкери набирають продавців аби звозити ще раз усіх на Північ
з усіх попередніх корекцій єврик якимось дивним чином піднімався як той Фенікс
звозили таки натовп на максимум дня 1,2446 (локальний мін 01/03 1,2155) аби потім різко зкинути на півтори фігури
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ Додано: Чет 01 бер, 2018 09:52 написав: варто визнати, на відмові від максимумів (потенційна подвійна вершина) тактичні настрої по EUR/USD змінюються - відтепер технічний малюночок передбачає продаж з будь якого висхідного відкату
розвиток корекції на тижневих інтервалах має значний простір :
як на мене упродовж цього року зелений Змій отримуватиме постійну підтримку з боку монетарної політики ФРС та упевненого росту ринкових % ставок
актуальність цього питання не настільки важлива для спекулятивної маржинальної торгівлі з видноколом від 1 місяця до кварталу
якщо для готівкових інвесторів (скоріше хом'ячків) курсовий прибуток у 5-7% на рік це крутезний результат (та вдача), то для короткострокового шпекуля це лишень торговий план на місяць (доходність 6% / плече 3 = 2,0 % на півтора десятка угод)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.