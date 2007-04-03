Додано: Пон 12 бер, 2018 11:03

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як на мене упродовж цього року зелений Змій отримуватиме постійну підтримку з боку монетарної політики ФРС та упевненого росту ринкових % ставок



актуальність цього питання не настільки важлива для спекулятивної маржинальної торгівлі з видноколом від 1 місяця до кварталу



якщо для готівкових інвесторів (скоріше хом'ячків) курсовий прибуток у 5-7% на рік це крутезний результат (та вдача), то для короткострокового шпекуля це лишень торговий план на місяць (6% доходності розділити на безризикове плече 3 = 2,0 % на півтора десятка угод за звітний період)

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.