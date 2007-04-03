Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
ЛОБ
За основу был взят Ваш графический анализ.
Вот входы и стопы.
Цели определил исходя из соотношения 1/3. При приближении возможно буду корректировать.
Моя логика заключается в том, что после закрытия выше предыдущего хая (1,3929) следует перевести стопы на безубыточный уровень.
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vovan_prm
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24
На мой взгляд, на недельном графике достаточно четко вырисовывался диапазон.
Попробую найти вход в короткую в интервале 0,7427 : 0,7547
Буду признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05
vovan_prm
краще малювати самому, навіть якщо запозичуєте щось корисне у інших
стопи занадто далеко, якщо ринок забере їх, то прийдеться довго їх відбивати
як має виглядати робочий торговий сетап :
https://i.imgur.com/3LEttIR.png
дисципліновано. майже ідеально
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ЛОБ
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