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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17

ЛОБ
За основу был взят Ваш графический анализ.
Вот входы и стопы.
Зображення
Цели определил исходя из соотношения 1/3. При приближении возможно буду корректировать.
Моя логика заключается в том, что после закрытия выше предыдущего хая (1,3929) следует перевести стопы на безубыточный уровень.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24

NZD/USD

На мой взгляд, на недельном графике достаточно четко вырисовывался диапазон.Зображення
Попробую найти вход в короткую в интервале 0,7427 : 0,7547

Буду признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05

щодо ФУНТА

vovan_prm

краще малювати самому, навіть якщо запозичуєте щось корисне у інших
стопи занадто далеко, якщо ринок забере їх, то прийдеться довго їх відбивати

як має виглядати робочий торговий сетап :

https://i.imgur.com/3LEttIR.png

дисципліновано. майже ідеально
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16

щодо NZD

vovan_prm

на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція
і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але
контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера

покажіть свій робочий план на 30хв - 1 годинках
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:49

  ЛОБ написав:vovan_prm

на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція
і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але
контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера

покажіть свій робочий план на 30хв - 1 годинках

Пока нет такого плана :oops: так, задумка
Думаю искать точку входа выше отметки 0,7427, если сложится...
Пока только наблюдаю.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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