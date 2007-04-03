ЛОБ За основу был взят Ваш графический анализ. Вот входы и стопы. Цели определил исходя из соотношения 1/3. При приближении возможно буду корректировать. Моя логика заключается в том, что после закрытия выше предыдущего хая (1,3929) следует перевести стопы на безубыточный уровень.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування
наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)
я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют - AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.