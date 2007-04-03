Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
ЛОБ
За основу был взят Ваш графический анализ.
Вот входы и стопы.
Цели определил исходя из соотношения 1/3. При приближении возможно буду корректировать.
Моя логика заключается в том, что после закрытия выше предыдущего хая (1,3929) следует перевести стопы на безубыточный уровень.
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vovan_prm
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24
На мой взгляд, на недельном графике достаточно четко вырисовывался диапазон.
Попробую найти вход в короткую в интервале 0,7427 : 0,7547
Буду признателен за критику.
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метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05
vovan_prm
краще малювати самому, навіть якщо запозичуєте щось корисне у інших
стопи занадто далеко, якщо ринок забере їх, то прийдеться довго їх відбивати
як має виглядати робочий торговий сетап :
https://i.imgur.com/3LEttIR.png
дисципліновано. майже ідеально
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16
vovan_prm на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера покажіть свій робочий план на 30хв - 1 годинках
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:49
ЛОБ написав: vovan_prm
на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція
і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але
контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера
покажіть свій робочий план на 30хв - 1 годинках
Пока нет такого плана
так, задумка
Думаю искать точку входа выше отметки 0,7427, если сложится...
Пока только наблюдаю.
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vovan_prm
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:41
vovan_prm якщо ви тільки починаєте, одразу записуйте правило №1 ніколи не торгувати без плана (лот, точка входу, стоп, ціль) відкриття ризикової позиції відбувається тільки за умови, що ви наперед знаєте - усвідомлюєте та погоджуєтесь - з вартістю стопа інакше безсистемна торгівля призводить до зливу рахунку
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55
після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування
наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану) я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют - AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:41
аргументи на продаж від тижневої зони переважили поточну висхідну тенденцію :
https://i.imgur.com/80SsYeJ.png
на ширших інтервалах зберігається послідовність усе нижчих максимумів/мінімумів
проміжний фіксинг з першого дотика до променя 2-4 по Вульфу :
https://i.imgur.com/pcnmJdo.png
шукатиму перезахід на продаж від 0,7850-75
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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