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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17

ЛОБ
За основу был взят Ваш графический анализ.
Вот входы и стопы.
Зображення
Цели определил исходя из соотношения 1/3. При приближении возможно буду корректировать.
Моя логика заключается в том, что после закрытия выше предыдущего хая (1,3929) следует перевести стопы на безубыточный уровень.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24

NZD/USD

На мой взгляд, на недельном графике достаточно четко вырисовывался диапазон.Зображення
Попробую найти вход в короткую в интервале 0,7427 : 0,7547

Буду признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05

щодо ФУНТА

vovan_prm

краще малювати самому, навіть якщо запозичуєте щось корисне у інших
стопи занадто далеко, якщо ринок забере їх, то прийдеться довго їх відбивати

як має виглядати робочий торговий сетап :

https://i.imgur.com/3LEttIR.png

дисципліновано. майже ідеально
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16

щодо NZD

vovan_prm

на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція
і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але
контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера

покажіть свій робочий план на 30хв - 1 годинках
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:49

  ЛОБ написав:vovan_prm

на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція
і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але
контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера

покажіть свій робочий план на 30хв - 1 годинках

Пока нет такого плана :oops: так, задумка
Думаю искать точку входа выше отметки 0,7427, если сложится...
Пока только наблюдаю.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:41

vovan_prm

якщо ви тільки починаєте, одразу записуйте правило №1
ніколи не торгувати без плана (лот, точка входу, стоп, ціль)

відкриття ризикової позиції відбувається тільки за умови, що ви наперед знаєте -
усвідомлюєте та погоджуєтесь - з вартістю стопа

інакше безсистемна торгівля призводить до зливу рахунку
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55

щодо NZD

після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування

наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)

я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют -
AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:41

щодо AUD/USD

аргументи на продаж від тижневої зони переважили поточну висхідну тенденцію :

https://i.imgur.com/80SsYeJ.png

на ширших інтервалах зберігається послідовність усе нижчих максимумів/мінімумів

проміжний фіксинг з першого дотика до променя 2-4 по Вульфу :

https://i.imgur.com/pcnmJdo.png

шукатиму перезахід на продаж від 0,7850-75
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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