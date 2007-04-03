Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16

vovan_prm



на коротших інтервалах зберігається висхідна тенденція

і хоч як не хочеться продати ківі перед фомкою (де очікується +0,25%), але

контр-трендові угоди зазвичай погіршують статистику трейдера



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