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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03

ЛОБ Простите. Вы забыли прикрепить сам графический материал.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:34

  ЛОБ написав:навчальний матеріал : приклад графічного торгового плану

GBP/JPY - buy long :

https://i.imgur.com/EDrhVeq.png

робочий розворотний патерн базується на подоланні Контрольного Максимума (у червному еліпсі) та на закріпленні очікуваної позитивної динаміки

тлумачення - оманний прохід, заштирк або Голова-та-Плечі

відкриття позиції з відкату біля рівня корекції у 50 %
стоп за локальний мінімум, цілі росту - оновлення локальних максимумів

важливо ! визначення тенденції на ширших інтервалах обумвлює пошук розворотних патернів у потрібному місці - з прийнятним таймінгом :

https://i.imgur.com/1cFbHVu.png

обгрунтування по фундаменту також обговорювалося раніше - близькість досягнення угоди по лайт-Брекзіту та збереження фактичного статус-кво Британії та Євросоюзу, що надасть упевненості Банку Англії у швидшій (за ринковий консенсус) нормалізації монетарної політики

одразу після ФРС 21/03 слідом засідає БА 22/03

синегрія полягає у поєднанні технічного аналізу з економічним фундаментом.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:49

  ЛОБ Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:09 написав:на можливому зниженні маємо приготуватися до закупівлі кобеля :

https://i.imgur.com/czcq7ro.png

як на мене негативні спекуляції навколо Брекзіту є тою чудовою нагодою перезакласти довгі позиції після блискавичної корекції
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:24

щодо NZD/NZD

  ЛОБ Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55 написав:після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування

наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)

я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют -
AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу

дійшла черга й до продажу ківі : дуже схоже, що наша пташка не має достатніх сил подолати земне тяжіння від звуження диференціалу % ставок з баксом

https://i.imgur.com/EtEHzuT.png

якраз в одинь день 21/03 засідають обидва центробанки ФРС та РБНЗ

https://i.imgur.com/wU6Ys45.png

контрольні зони розвернулися донизу, залишилося дочекатись формування робочого патерну та отримати збалансовану точку входу з цікавою часткою премії до ризику
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:47

  ЛОБ написав:
  ЛОБ написав:навчальний матеріал : приклад графічного торгового плану

GBP/JPY - buy long :

https://i.imgur.com/EDrhVeq.png

робочий розворотний патерн базується на подоланні Контрольного Максимума (у червному еліпсі) та на закріпленні очікуваної позитивної динаміки

тлумачення - оманний прохід, заштирк або Голова-та-Плечі

відкриття позиції з відкату біля рівня корекції у 50 %
стоп за локальний мінімум, цілі росту - оновлення локальних максимумів

важливо ! визначення тенденції на ширших інтервалах обумвлює пошук розворотних патернів у потрібному місці - з прийнятним таймінгом :

https://i.imgur.com/1cFbHVu.png

обгрунтування по фундаменту також обговорювалося раніше - близькість досягнення угоди по лайт-Брекзіту та збереження фактичного статус-кво Британії та Євросоюзу, що надасть упевненості Банку Англії у швидшій (за ринковий консенсус) нормалізації монетарної політики

одразу після ФРС 21/03 слідом засідає БА 22/03

синегрія полягає у поєднанні технічного аналізу з економічним фундаментом.

Я так понял: первый заход был 07.03 и догрузка 19,03 с целями в районе 151,00
К сожалению не могу напрямую торговать GBP/JPY.
Но ордера по йене и фунту открыты в том же направлении и уже переведены на безубыток.
П.С. У Вас зоны рисует какое-то ПО?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 19 бер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:57

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:09 написав:на можливому зниженні маємо приготуватися до закупівлі кобеля :

https://i.imgur.com/czcq7ro.png

як на мене негативні спекуляції навколо Брекзіту є тою чудовою нагодою перезакласти довгі позиції після блискавичної корекції

К слову сегодня отработал тейк-профит на открытом 16,03 ордере, добавив в актив полторы фигуры прироста.
Проверял минимальным лотом, правильно ли идентифицировал разворотную модель на М30 цель определял на перехай 1,4069 от 26,02
Не уверен, что все сделал правильно, но в рамках общего ап-тренда, получилось.
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метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:20

vovan_prm

краще ділитися скрінами, на яких одразу все видно

так, зазвичай цілі росту визначаються попередніми локальними максимумами
тому на оновленні екстремумів варто крити прибуткові позиції хоча б частково
з переведенням решти на без-збитковий рівень

а прибутковість визначається у % до капіталу
якщо стандартний лот відповідає сумі депозиту (плече 1 до 1), а ризики обмежуються стопом від 0,5 % до 1 %, то легко разраховувати й прибутковість

коли трейдер добре засвоює робочі патерни та вимоги мані-менеджменту, на кращій оптимізації точки входу можна переходити на вище маржинальне плече, коли у тісний стоп 10-30 пунктів закладається вартість у 1 % (від депо)

тоді й на 90 пунктах можна заробити 3-5 % до капіталу
Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 19 бер, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:32

ЛОБ
Мои скрины на фоне Ваших, будут выглядеть детсадовскими рисунками в Эрмитаже :oops:
Но, я обязательно освою графику.
У Вас зоны поддержки/сопротивления строятся программно?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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