Додано: Пон 19 бер, 2018 20:20

vovan_prm



краще ділитися скрінами, на яких одразу все видно



так, зазвичай цілі росту визначаються попередніми локальними максимумами

тому на оновленні екстремумів варто крити прибуткові позиції хоча б частково

з переведенням решти на без-збитковий рівень



а прибутковість визначається у % до капіталу

якщо стандартний лот відповідає сумі депозиту (плече 1 до 1), а ризики обмежуються стопом від 0,5 % до 1 %, то легко разраховувати й прибутковість



коли трейдер добре засвоює робочі патерни та вимоги мані-менеджменту, на кращій оптимізації точки входу можна переходити на вище маржинальне плече, коли у тісний стоп 10-30 пунктів закладається вартість у 1 % (від депо)



тоді й на 90 пунктах можна заробити 3-5 % до капіталу

Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 19 бер, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.

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