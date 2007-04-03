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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:03
ЛОБ Простите. Вы забыли прикрепить сам графический материал.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:34
важливо ! визначення тенденції на ширших інтервалах обумвлює пошук розворотних патернів у потрібному місці - з прийнятним таймінгом :
обгрунтування по фундаменту також обговорювалося раніше - близькість досягнення угоди по лайт-Брекзіту та збереження фактичного статус-кво Британії та Євросоюзу, що надасть упевненості Банку Англії у швидшій (за ринковий консенсус) нормалізації монетарної політики
одразу після ФРС 21/03 слідом засідає БА 22/03
синегрія полягає у поєднанні технічного аналізу з економічним фундаментом.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:49
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:24
щодо NZD/NZD
дійшла черга й до продажу ківі : дуже схоже, що наша пташка не має достатніх сил подолати земне тяжіння від звуження диференціалу % ставок з баксом
якраз в одинь день 21/03 засідають обидва центробанки ФРС та РБНЗ
контрольні зони розвернулися донизу, залишилося дочекатись формування робочого патерну та отримати збалансовану точку входу з цікавою часткою премії до ризику
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:47
Я так понял: первый заход был 07.03 и догрузка 19,03 с целями в районе 151,00
К сожалению не могу напрямую торговать GBP/JPY.
Но ордера по йене и фунту открыты в том же направлении и уже переведены на безубыток.
П.С. У Вас зоны рисует какое-то ПО?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 19 бер, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:57
К слову сегодня отработал тейк-профит на открытом 16,03 ордере, добавив в актив полторы фигуры прироста.
Проверял минимальным лотом, правильно ли идентифицировал разворотную модель на М30 цель определял на перехай 1,4069 от 26,02
Не уверен, что все сделал правильно, но в рамках общего ап-тренда, получилось.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:20
vovan_prm
краще ділитися скрінами, на яких одразу все видно
так, зазвичай цілі росту визначаються попередніми локальними максимумами
тому на оновленні екстремумів варто крити прибуткові позиції хоча б частково
з переведенням решти на без-збитковий рівень
а прибутковість визначається у % до капіталу
якщо стандартний лот відповідає сумі депозиту (плече 1 до 1), а ризики обмежуються стопом від 0,5 % до 1 %, то легко разраховувати й прибутковість
коли трейдер добре засвоює робочі патерни та вимоги мані-менеджменту, на кращій оптимізації точки входу можна переходити на вище маржинальне плече, коли у тісний стоп 10-30 пунктів закладається вартість у 1 % (від депо)
тоді й на 90 пунктах можна заробити 3-5 % до капіталу
Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 19 бер, 2018 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:32
ЛОБ
Мои скрины на фоне Ваших, будут выглядеть детсадовскими рисунками в Эрмитаже
Но, я обязательно освою графику.
У Вас зоны поддержки/сопротивления строятся программно?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:48
vovan_prm
варто порівнівати не з моїми скрінами
а винятково ваші відсьогодні з вашими через місяць, півроку
рекомендую графічний редактор -
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:06
NZD vs USD
різниця у % доходністі 10-ти річних державних облігацій НЗ та США :
як причина для продажу NZD проти USD, а також ще й у парах з CAD & GBP
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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