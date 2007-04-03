технічні сигнали на розворот надійшли на коротших інтервалах
видноколо - до кінця року, ціль зниження простягаються аж до 50% біля 0,9319
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:59
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж AUD/CAD
технічні сигнали на розворот надійшли на коротших інтервалах
видноколо - до кінця року, ціль зниження простягаються аж до 50% біля 0,9319
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:12
Двойная вершина на дневном графике, похоже, подтверждает истощение восходящего тренда:
Вчерашняя задумка не оправдалась:
Подожду обновления лойев и попробую зайти на коррекции
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:13
тому що контрольна зона (1/2) у NZD/USD - нижче, разом з ATR :
корекційний рівень - другорядне, розворотний патерн важить більше, зазвичай здоровий імпульс обмежується слабшою за 50% корекцією
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:13
USD/CHF
ЛОБ Мысли по франку:
Пропустил точку входа.
Буду искать на коррекции, после обновления хайев.
Был бы признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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