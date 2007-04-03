ЛОБ Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09 написав:зростання % доходностей по баксу, зокрема за 10-ти річними облігаціями США, має не тільки підтримати долар проти резервних франка з єною з від'ємною доходністю, а й ускладнити укріплення Євро (базова ставка 0 % ) та Фунта (0,5 %) :
за повної зайнятості у 4,1 % (проти NAIRU 4,6 %) та з фактичним досягенням таргету по інфляції (CPI-U 2,1 % у 2016 та 2017 роках) у ФРС просто не залишається зачіпок стримувати нормалізацію монетарної політики - якщо не 31/01 то 21/03 бакс стане найдоходнішою валютою з кошика мажорів G10
але не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курси
для мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравців
до таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валют
зокрема диференціал за 10-ти річками розраховується як 2,70%- 0,69 %= 2,01 % річних ! на користь долара США
я не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигнали
насьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартості
тому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курс
здається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпується
але зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ Полностью согласен. К сожалению нельзя научиться всему и сразу. Графический анализ родил только сегодня и, обнаружил упущенную возможность. Спасибо за редактор. Очень простой и интуитивно-понятный. Продолжу набивать руку.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val