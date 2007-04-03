ЛОБ Пон 29 січ, 2018 23:38 написав:

2,70%

0,69 %

справедливий рівноважний розрахунковий курс EUR/USD за ПКС (РРР) перебуває в межах 1,25-1,32 для різних країн Єврозонизагалом, усе що нижче 1,25 - має бути дешево, а вище 1,32 - стає дорогимале не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курсидля мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравцівдо таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валютзокрема диференціал за 10-ти річками розраховується якрічних ! на користь долара СШАя не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигналинасьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартостітому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курсздається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпуєтьсяале зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.