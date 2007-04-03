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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 608609610611
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:59

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж AUD/CAD

https://i.imgur.com/K7kLihh.png

технічні сигнали на розворот надійшли на коротших інтервалах
видноколо - до кінця року, ціль зниження простягаються аж до 50% біля 0,9319
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:12

  ЛОБ написав:різниця у % доходністі 10-ти річних державних облігацій НЗ та США :

https://i.imgur.com/wZ6oYQw.png

як причина для продажу NZD проти USD, а також ще й у парах з CAD & GBP

Двойная вершина на дневном графике, похоже, подтверждает истощение восходящего тренда:
Зображення
Вчерашняя задумка не оправдалась:
Зображення
Подожду обновления лойев и попробую зайти на коррекции
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:13

тому що контрольна зона (1/2) у NZD/USD - нижче, разом з ATR :

https://i.imgur.com/TSButiF.png

корекційний рівень - другорядне, розворотний патерн важить більше, зазвичай здоровий імпульс обмежується слабшою за 50% корекцією
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:13

USD/CHF

ЛОБ Мысли по франку:Зображення
Пропустил точку входа.
Буду искать на коррекции, после обновления хайев.
Был бы признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:23

щодо CHF

  ЛОБ Додано: Чет 08 бер, 2018 23:06 написав:USD/CHF, 1h : https://i.imgur.com/pQwqayd.png

перевірено. працює
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:28

щодо CHF

  ЛОБ Додано: Чет 22 лют, 2018 12:04 написав:дилема : продавати CHF проти USD чи NOK ?

https://i.imgur.com/0JRIIyw.jpg

правильна відповідь - продавати кошиком ще й проти EUR & GBP
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:35

щодо USD

  ЛОБ Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09 написав:зростання % доходностей по баксу, зокрема за 10-ти річними облігаціями США, має не тільки підтримати долар проти резервних франка з єною з від'ємною доходністю, а й ускладнити укріплення Євро (базова ставка 0 % ) та Фунта (0,5 %) :

https://invst.ly/6dntr

бо доходність це те, що залишається після купи слів та спекуляцій - це те, що можна щодня отримати на свій рахунок аби задовольнити акціонерів та прогодувати свої сім'ї

навіть товарняк AUD (базова ставка 1,5 %) & NZD (1,75 % річних) втрачає традиційні переваги

за повної зайнятості у 4,1 % (проти NAIRU 4,6 %) та з фактичним досягенням таргету по інфляції (CPI-U 2,1 % у 2016 та 2017 роках) у ФРС просто не залишається зачіпок стримувати нормалізацію монетарної політики - якщо не 31/01 то 21/03 бакс стане найдоходнішою валютою з кошика мажорів G10

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
http://www.cmegroup.com/trading/interes ... -fomc.html
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:37

  ЛОБ Пон 29 січ, 2018 23:38 написав:
справедливий рівноважний розрахунковий курс EUR/USD за ПКС (РРР) перебуває в межах 1,25-1,32 для різних країн Єврозони

загалом, усе що нижче 1,25 - має бути дешево, а вище 1,32 - стає дорогим

https://i.imgur.com/645lU0m.png

але не значні зміни до методи організації OECD розрахунку паритетів (стосовно споживчого кошику, ваги різних компонентів) можуть з легкістю давати зовсім інші результати, тож варто з належною мірою критики сприймати подібні умовні курси

для мене більше важить не формальні розрахунки та не чиїсь числові прогнози, а розуміння чітких рушійних чинників курсоутворення, що забезпечують стійку трендову тенденцію - як напрямок руху капіталів широкого кола інвесторів та короткострокових гравців

до таких сил безсумнівно належать зміни монетарної політика національних центробанків та диференціал % доходності (як різниця у базових % ставках та доходностей ринкових інструментів на середньострок у 2-5-10 років) пари двох валют

зокрема диференціал за 10-ти річками розраховується як 2,70% - 0,69 % = 2,01 % річних ! на користь долара США

я не боюся давати прогнози - просто не бачу сенсу їх складати (скоріше вигадувати), бо вважаю за краще відслідковувати статистику, новини та технічні сигнали

насьогодні USD має потенціал корекційного укріплення на пару кварталів - десь на 5-7 великих фігур, але восени EUR повинен відновити свій середньостроковий тренд повернення до справедливої вартості

тому й тактика залежатиме від того, що станеться наперше - чи виросте спочатку євро, й наскільки високо - чи навпаки, бакс перехопить ініціативу, та як глибоко відкорегується їх курс

здається, на психологічному рівні 1,25 - напередодні чергового ліфт-офф від Федрезерву 21/03 та ще й з наближенням весняних виборів у Італії - запас висхідного просування Євро дійсно вичерпується

але зовсім передчасно це стверджуючи як факт за браком технічних сигналів.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:42

щодо USD/CHF

так !

мій улюблений випробуваний робочий патерн, а, головне - статистично достовірний, якщо шукати його у потрібних місцях на графіках :!:

  vovan_prm написав:Пропустил точку входа.
Буду искать на коррекции, после обновления хайев.

таке не можна пропускати, бо альтернативний варіянт - buy-stop - набагато ризиковіший. хоча й він виглядає цілком раціонально у окремих випадках - зокрема 21/03

наприклад, якщо ФРС підвищить бачення довгострокових % ставок
або хоч кількість підвищень у 2018 році
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:52

ЛОБ
Полностью согласен.
К сожалению нельзя научиться всему и сразу.
Графический анализ родил только сегодня и, обнаружил упущенную возможность.
Спасибо за редактор. Очень простой и интуитивно-понятный.
Продолжу набивать руку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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