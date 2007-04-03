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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:17

саме рішення на +0,25% (до 1,75%) та економічні прогнози комітету по ставках ФРС мають подіяти заспокійливо на ведмедиків по баксу

https://www.federalreserve.gov/monetary ... 180321.pdf

усі форекасти суттєво покращено - у вище по очікуваному росту ВВП, інфляції, % ставках - нижче по безробіттю

Long Live USD !
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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