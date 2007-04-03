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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:17

саме рішення на +0,25% (до 1,75%) та економічні прогнози комітету по ставках ФРС мають подіяти заспокійливо на ведмедиків по баксу

https://www.federalreserve.gov/monetary ... 180321.pdf

усі форекасти суттєво покращено - у вище по очікуваному росту ВВП, інфляції, % ставках - нижче по безробіттю

Long Live USD !
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17

продаж AUD/CAD & NZD/CAD

  ЛОБ Додано: Вів 20 бер, 201811:59 написав:https://i.imgur.com/K7kLihh.png

технічні сигнали на розворот надійшли на коротших інтервалах
видноколо - до кінця року, ціль зниження простягаються аж до 50% біля 0,9319

реалізація хоч однієї такої ідеї раз за 2-3 місяця і є ціллю торгівлі :

https://i.imgur.com/z4iUYpJ.png
https://i.imgur.com/KKqs4UR.png

усі аргументи на продаж AUD & NZD проти CAD спрацювали.

ось чому не варто метушитися, поспіхом застрибувати у ринок, не розуміючи курсових драйверів, а ще постійно боючись щось не встигнути

добрі трейди треба аналізувати та вичікувати.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9304
З нами з: 14.12.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 915 раз.
 
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  #<1 ... 609610611612
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