усі форекасти суттєво покращено - у вище по очікуваному росту ВВП, інфляції, % ставках - нижче по безробіттю
Long Live USD !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:17
саме рішення на +0,25% (до 1,75%) та економічні прогнози комітету по ставках ФРС мають подіяти заспокійливо на ведмедиків по баксу
усі форекасти суттєво покращено - у вище по очікуваному росту ВВП, інфляції, % ставках - нижче по безробіттю
Long Live USD !
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17
продаж AUD/CAD & NZD/CAD
реалізація хоч однієї такої ідеї раз за 2-3 місяця і є ціллю торгівлі :
усі аргументи на продаж AUD & NZD проти CAD спрацювали.
ось чому не варто метушитися, поспіхом застрибувати у ринок, не розуміючи курсових драйверів, а ще постійно боючись щось не встигнути
добрі трейди треба аналізувати та вичікувати.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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