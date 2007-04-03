Додано: Нед 25 бер, 2018 20:49

vovan_prm



фібо варто натягувати на увесь низхідний фрактал, приймаючи за початок руху досягнутий максимум. загалом міркуєте у правильному напрямку



а далі для пошуку точок на вхід маємо переходити на дрібніші інтервали у 30 хвилин - 1 година, бо дні допомагають визначитися тільки з тенденцією



та й стопи на днях занадто далекі

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