спробуйте обгрунтувати чому треба шукати розворот саме у цьому місці ?
з чим тісно корелює луні ? як справи у базового для нього сировинного активу ?
Опирался на уровни поддержки сопротивления. Они по-сути совпадают с уровнями коррекции Фибо. Плюс скользящие средние могут послужить достаточно сильным сопротивлением.
Правду говоря, обратил внимание на корреляцию с нефтью только после Вашего замечания. Серьезное упущение. Похоже там намечается двойная вершина. Но как будет - покажет время. Учту на будущее: следить за Брентом.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
тренд здатен витягнути у профіт навіть не зовсім якісні або передчасні не витримані точки входу - а ось якщо боротися з ним та ставати у контр-тренд з розрахунком на "жирний" розворот, тоді тренд відкушуватиме від вашого депозиту шматочок за шматоком, а збитки прийдеться відпрацьовувати на інших парах
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.