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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:29

  ЛОБ написав:щодо USD/CAD

спробуйте обгрунтувати чому треба шукати розворот саме у цьому місці ?

з чим тісно корелює луні ? як справи у базового для нього сировинного активу ?

Опирался на уровни поддержки сопротивления. Они по-сути совпадают с уровнями коррекции Фибо. Плюс скользящие средние могут послужить достаточно сильным сопротивлением.

Правду говоря, обратил внимание на корреляцию с нефтью только после Вашего замечания.
Серьезное упущение.
Похоже там намечается двойная вершина. Но как будет - покажет время.
Учту на будущее: следить за Брентом.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:52

  ЛОБ написав:vovan_prm

дуже добре

пропоную позначити рівень закриття минулого місяця (можна січень + лютий) та додайте контрольні місячні зони за ATR (на 10 періодів) - аналіз поточної тенденції вийде довершений !

ПС. пошукайте у мережі індикатор GRAAL для МТ4

Как только разберусь с построением контрольных месячных зон.
С наскока в открытом доступе не удалось найти ничего полезного.
"Будем искать" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:00

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж NZD/CAD

технічно досконала точка на перезахід :

https://i.imgur.com/8KQ6mCI.png
https://i.imgur.com/LG4Pl3B.png
https://i.imgur.com/t9DfNmV.png

патерн є, місце для розвороту підходить
обгрунтування по фундаменту зрозуміле

набираємо позицію на продаж.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:35

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж CFD Bunds

корекція % доходностей на порівняно (скоріше умовно) слабкій весняній статі під розмови про торгівельні війни забезпечує перезахід у шорт :

https://invst.ly/70n7u

це вже буде втретє ! трейд входить у Топ-5 кращих ідей минулого року !!!
суха статистика на нашому боці.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:22

як тренд працює на користь трейдера на прикладі USD/CHF :

https://i.imgur.com/YxX5TFk.png

тренд здатен витягнути у профіт навіть не зовсім якісні або передчасні не витримані точки входу - а ось якщо боротися з ним та ставати у контр-тренд з розрахунком на "жирний" розворот, тоді тренд відкушуватиме від вашого депозиту шматочок за шматоком, а збитки прийдеться відпрацьовувати на інших парах
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:55

  ЛОБ написав:як тренд працює на користь трейдера на прикладі USD/CHF :

https://i.imgur.com/YxX5TFk.png

тренд здатен витягнути у профіт навіть не зовсім якісні або передчасні не витримані точки входу - а ось якщо боротися з ним та ставати у контр-тренд з розрахунком на "жирний" розворот, тоді тренд відкушуватиме від вашого депозиту шматочок за шматоком, а збитки прийдеться відпрацьовувати на інших парах

Завидный результат: 10 прибыльных сделок на 3 околонулевых в течении немногим более мясяца.
Не могу похвастать подобными результатами.
Анализ текущих движений рынка и быстрая реакция на них в горизонте нескольких дней требует несколько больше опыта чем имеется.
Из достижений на момент:
По сценарию описанному здесь: Валютный рынок в мире
Удалось зайти в запланированной точке (отработали два лимитника) с плотными стопами (37пп и 20пп), уже переехавшими на без-убыток.
Продолжаю придерживаться намеченного плана.
Из наблюдений:
1.дисциплинированная спланированная торговля приятнее хаотичной и гораздо симпатичней отражается на состоянии торгового счета.
2. Изучение работы с контрольными зонами требует (по крайней мере на стадии обучения) гораздо больше концентрации, внимания и времени, чем может показаться на первый взгляд.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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