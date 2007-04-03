спробуйте обгрунтувати чому треба шукати розворот саме у цьому місці ?
з чим тісно корелює луні ? як справи у базового для нього сировинного активу ?
Опирался на уровни поддержки сопротивления. Они по-сути совпадают с уровнями коррекции Фибо. Плюс скользящие средние могут послужить достаточно сильным сопротивлением.
Правду говоря, обратил внимание на корреляцию с нефтью только после Вашего замечания. Серьезное упущение. Похоже там намечается двойная вершина. Но как будет - покажет время. Учту на будущее: следить за Брентом.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
тренд здатен витягнути у профіт навіть не зовсім якісні або передчасні не витримані точки входу - а ось якщо боротися з ним та ставати у контр-тренд з розрахунком на "жирний" розворот, тоді тренд відкушуватиме від вашого депозиту шматочок за шматоком, а збитки прийдеться відпрацьовувати на інших парах
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
тренд здатен витягнути у профіт навіть не зовсім якісні або передчасні не витримані точки входу - а ось якщо боротися з ним та ставати у контр-тренд з розрахунком на "жирний" розворот, тоді тренд відкушуватиме від вашого депозиту шматочок за шматоком, а збитки прийдеться відпрацьовувати на інших парах
Завидный результат: 10 прибыльных сделок на 3 околонулевых в течении немногим более мясяца. Не могу похвастать подобными результатами. Анализ текущих движений рынка и быстрая реакция на них в горизонте нескольких дней требует несколько больше опыта чем имеется. Из достижений на момент: По сценарию описанному здесь: Валютный рынок в мире Удалось зайти в запланированной точке (отработали два лимитника) с плотными стопами (37пп и 20пп), уже переехавшими на без-убыток. Продолжаю придерживаться намеченного плана. Из наблюдений: 1.дисциплинированная спланированная торговля приятнее хаотичной и гораздо симпатичней отражается на состоянии торгового счета. 2. Изучение работы с контрольными зонами требует (по крайней мере на стадии обучения) гораздо больше концентрации, внимания и времени, чем может показаться на первый взгляд.
П.С. Ваш принцип построения зон пока остается непостижимым
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Паттерн Ложный пробой является разновидность разворотного паттерна Голова-плечи. Основным отличием является место образования. Голова-плечи чаще возникает при окончании мощного восходящего тренда. Ложный пробой скорее подскажет разворот на границе диапазона или флета. Так же может быть сигналом начала коррекции в сильном ап-тренде.
Лучше идентифицировать паттерн на тайме младшем от рабочего. И далее step by step по модели.
Буду признателен за критику.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val