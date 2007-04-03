Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:48

vovan_prm



найкращий індикатор - комфорність торгівлі



якщо торгуєте правильно, то не відчуваєте психологічного тиску помилкових рішень як то надмірний обсяг позицій або довге сидіння у збиткових позах



а найкраща система - тренд



розуміння структури середньо- та довгострокового руху, де імпульс - де корекція, у чому між ними відмінність - дає змогу використовувати прикладні технічні індикатори у напрямку тенденції

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.