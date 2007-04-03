RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/DKK

або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK

за поточним ринковим курсом 0,7680
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9321
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 611612613614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: w_bufett і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4740, 4741, 4742
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47412 164028375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 10:40
дядя Caша
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1124, 1125, 1126
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11250 1187506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 10:37
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.