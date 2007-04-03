або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK
за поточним ринковим курсом 0,7680
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/DKK
або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK
за поточним ринковим курсом 0,7680
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:49
щодо NOK/DKK
блискавично - 0,7760
апсайд у +1% множимо на плече. кожен на своє. далі буде ще
на перший погляд цей екзотичний крос як темний ліс, але враховуючи ризики це безпрограшний трейд у порівняні до EUR/USD чи GBP/USD
нічого складного зарозумілого окрім базових % ставок - 0,5 % (з перспективами підвищення у червні-вересні) проти 0,0 % (без якихось змін до кінця року)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:02
Мысли по EUR/CAD
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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