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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/DKK

або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK

за поточним ринковим курсом 0,7680
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:49

щодо NOK/DKK

блискавично - 0,7760 :!:

апсайд у +1% множимо на плече. кожен на своє. далі буде ще

на перший погляд цей екзотичний крос як темний ліс, але враховуючи ризики це безпрограшний трейд у порівняні до EUR/USD чи GBP/USD

нічого складного зарозумілого окрім базових % ставок - 0,5 % (з перспективами підвищення у червні-вересні) проти 0,0 % (без якихось змін до кінця року)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:02

Мысли по EUR/CAD

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 04 кві, 2018 14:52, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:44

vovan_prm

цей хостінг не надто надійний, не можу відкрити ваш малюночок
а з часом взагалі усе періодично пропадає
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:25

ЛОБ Перезалить тоже не удается. Похоже какой-то глюк на финанс.уа
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:37

vovan_prm

http://picua.org
https://imgur.com
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:49

Мысли по EUR/CAD

Перезалил:
http://picua.org/img/2018-04/04/698mvyw ... ce81oi.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 00:09

щодо EURCAD

можна спробувати, хоча це буде в сезонну корекцію до ап-тренду :

https://i.imgur.com/jljUQHy.png

але потенціал для розвитку зниження Євро проти Доляра, а отже й проти CAD як квазі-бакса), дійсно існує та ще й на декілька великих фігур

я цей крос зараз не торгую, бо по луні забагато сторонніх шумів саме до мажорів G4 - надаю перевагу товарним кросам AUD/CAD & NZD/CAD, де його купівля зрозуміліша для мене.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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