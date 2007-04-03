або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK
за поточним ринковим курсом 0,7680
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля NOK/DKK
або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK
за поточним ринковим курсом 0,7680
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:49
щодо NOK/DKK
блискавично - 0,7760
апсайд у +1% множимо на плече. кожен на своє. далі буде ще
на перший погляд цей екзотичний крос як темний ліс, але враховуючи ризики це безпрограшний трейд у порівняні до EUR/USD чи GBP/USD
нічого складного зарозумілого окрім базових % ставок - 0,5 % (з перспективами підвищення у червні-вересні) проти 0,0 % (без якихось змін до кінця року)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:02
Мысли по EUR/CAD
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 04 кві, 2018 14:52, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:44
vovan_prm
цей хостінг не надто надійний, не можу відкрити ваш малюночок
а з часом взагалі усе періодично пропадає
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:25
ЛОБ Перезалить тоже не удается. Похоже какой-то глюк на финанс.уа
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:37
vovan_prm
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:49
Мысли по EUR/CAD
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 05 кві, 2018 00:09
щодо EURCAD
можна спробувати, хоча це буде в сезонну корекцію до ап-тренду :
але потенціал для розвитку зниження Євро проти Доляра, а отже й проти CAD як квазі-бакса), дійсно існує та ще й на декілька великих фігур
я цей крос зараз не торгую, бо по луні забагато сторонніх шумів саме до мажорів G4 - надаю перевагу товарним кросам AUD/CAD & NZD/CAD, де його купівля зрозуміліша для мене.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54
К сожалению у моего брокера такие кроссы (AUD/CAD & NZD/CAD) не доступны.
Пробовал открывать двойные ордера через USD, но в таком варианте столкнулся с серьезными трудностями при поиске стопов.
Будет ли сломлен ап-тренд по EUR/CAD покажет только время.
А пока, удалось найти точку входа в короткую с приемлимым стопом.
О результатах трейда доложу.
Размах колебаний впечатляет.
П.С. Кстати на последней сессии на USD/CAD оформилась голова-плечи.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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