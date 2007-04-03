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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:53

  ЛОБ Додано: П'ят 08 гру, 2017 09:40 написав:мої скромні результати торгівлі за рік :

https://i.imgur.com/fLL0SdL.png
https://i.imgur.com/mxQTubp.png

попередньо, станом на сьогодні ...

підсумки І-го кварталу :

https://i.imgur.com/UDvQ2qP.png
https://i.imgur.com/4AksvBl.png

трeйдер - це його статистика.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 05 кві, 2018 12:08, всього редагувалось 2 разів.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:58

  ЛОБ написав:vovan_prm

змінюйте брокера

зараз існує цілком легальна та проста можливість виведення коштів за індивідульним дозволом НБУ на закордонні рахунки у найкращих банках

можу порадити Saxobank (#1), Ducascopy, Swissqoute

це надійні брокери з широким колом інструментів (крос-курси, CFD bonds)

перевірка брокера на якість послуг дуже проста :
можливість торівувати CAD/MXN, NOK/SEK, XAU/XAG, CFD Bunds

Спасибо.
Но я пока только учусь.
Скорее всего воспользуюсь Вашим советом, как только удастся утроить депозит.
Обучение на демо-счетах закончилось ничем, из-за отсутствия чувства потери.
Первый реальный депозит был благополучно слит.

Из достижений: после доливки удалось выйти на общую прибыль (по итогам марта) 41%, хотя на конец 2017г. была просадка в районе 30%.

Думаю, что обучение и закрепление на практике step by step, приведут к желаемым результатам.
Такая вот моя история :oops:

П.С. Впечатляющие результаты у Вас.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:32

щодо USD/CAD

розширення диференціалу % доходностей на користь USD має підтримати бакс по широкому ринку (насамперед до Євро та мажорів G4) щонайменше до осені :

https://i.imgur.com/qzHcyd5.png
https://i.imgur.com/XpiEDL6.png

шукати купувлю луні на довгострок з поточних рівней навіть за росту нафтових цін виглядає передчасно, а ось погратися у купи-продай цілком можливо

ваші малюночки також вказують на імовірний розворот у парі нагору після завершення повноцінної корекції структури з п'яти хвиль (за Елліотом) 1-3-5 + АВС
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:05

щодо NZD/CAD

  ЛОБ Додано: Вів 27 бер, 2018 08:00 написав:технічно досконала точка на перезахід :

https://i.imgur.com/8KQ6mCI.png
https://i.imgur.com/LG4Pl3B.png
https://i.imgur.com/t9DfNmV.png

патерн є, місце для розвороту підходить
обгрунтування по фундаменту зрозуміле

набираємо позицію на продаж.

0,9267

системний вхід - очікуваний профіт.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44

щодо NOK/DKK

  ЛОБ Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00 написав:або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK

за поточним ринковим курсом 0,7680

ріст - відкат + знову ріст = доливка у довжину :

https://i.imgur.com/EXjgcyd.jpg

спробуємо потримати на довгострок (до кінця року).
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:17

щодо Ethereum/USD

Ethereum: Tentative bullish signs

https://editorial.azureedge.net/miscela ... 312326.png

PS. жарт дня
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:52

  ЛОБ написав:Ethereum: Tentative bullish signs

https://editorial.azureedge.net/miscela ... 312326.png

PS. жарт дня

ЛОБ вы шо в крипту уже заглядываете??? :shock:
Zebra
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