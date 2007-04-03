це надійні брокери з широким колом інструментів (крос-курси, CFD bonds)
перевірка брокера на якість послуг дуже проста : можливість торівувати CAD/MXN, NOK/SEK, XAU/XAG, CFD Bunds
Спасибо. Но я пока только учусь. Скорее всего воспользуюсь Вашим советом, как только удастся утроить депозит. Обучение на демо-счетах закончилось ничем, из-за отсутствия чувства потери. Первый реальный депозит был благополучно слит.
Из достижений: после доливки удалось выйти на общую прибыль (по итогам марта) 41%, хотя на конец 2017г. была просадка в районе 30%.
Думаю, что обучение и закрепление на практике step by step, приведут к желаемым результатам. Такая вот моя история
П.С. Впечатляющие результаты у Вас.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val