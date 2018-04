Додано: Сер 11 кві, 2018 14:53

United States : Consumer Price Index

Released On 4/11/2018 8:30:00 AM For Mar, 2018



Prior vs Actual



CPI - M/M change 0.2 % vs -0.1 %

CPI - Y/Y change 2.2 % vs 2.4 %

CPI - M/M change 0.2 % vs 0.2 % (core)

CPI - Y/Y change 1.8 % vs 2.1 % (core)

