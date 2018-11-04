ЛОБ Додано: П'ят 08 гру, 2017 09:40 написав:мої скромні результати торгівлі за рік :
https://i.imgur.com/fLL0SdL.png https://i.imgur.com/mxQTubp.png
попередньо, станом на сьогодні ...
підсумки І-го кварталу :
трeйдер - це його статистика.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:53
підсумки І-го кварталу :
трeйдер - це його статистика.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 05 кві, 2018 12:08, всього редагувалось 2 разів.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:58
Спасибо.
Но я пока только учусь.
Скорее всего воспользуюсь Вашим советом, как только удастся утроить депозит.
Обучение на демо-счетах закончилось ничем, из-за отсутствия чувства потери.
Первый реальный депозит был благополучно слит.
Из достижений: после доливки удалось выйти на общую прибыль (по итогам марта) 41%, хотя на конец 2017г. была просадка в районе 30%.
Думаю, что обучение и закрепление на практике step by step, приведут к желаемым результатам.
Такая вот моя история
П.С. Впечатляющие результаты у Вас.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:32
щодо USD/CAD
розширення диференціалу % доходностей на користь USD має підтримати бакс по широкому ринку (насамперед до Євро та мажорів G4) щонайменше до осені :
шукати купувлю луні на довгострок з поточних рівней навіть за росту нафтових цін виглядає передчасно, а ось погратися у купи-продай цілком можливо
ваші малюночки також вказують на імовірний розворот у парі нагору після завершення повноцінної корекції структури з п'яти хвиль (за Елліотом) 1-3-5 + АВС
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:05
щодо NZD/CAD
0,9267
системний вхід - очікуваний профіт.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44
щодо NOK/DKK
ріст - відкат + знову ріст = доливка у довжину :
спробуємо потримати на довгострок (до кінця року).
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 09 кві, 2018 22:17
щодо Ethereum/USD
Ethereum: Tentative bullish signs
PS. жарт дня
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 09 кві, 2018 23:52
ЛОБ вы шо в крипту уже заглядываете???
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:43
Zebra
моніторинг паралельних ринків - важлива складова професійного трейдінгу, а моя власна рекомендація триматися осторонь лохотрону з криптою залишається без змін
жодної угоди з криптовалютами не було й навряд чи колись буде (хіба що на продаж з мало імовірного відскоку), хоча вони доступні в усіх терміналах
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:53
United States : Consumer Price Index
Released On 4/11/2018 8:30:00 AM For Mar, 2018
Prior vs Actual
CPI - M/M change 0.2 % vs -0.1 %
CPI - Y/Y change 2.2 % vs 2.4 %
CPI - M/M change 0.2 % vs 0.2 % (core)
CPI - Y/Y change 1.8 % vs 2.1 % (core)
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 11 кві, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:00
комусь не сподобались стат дані з інфляції у США
CPI -0.1 % (m/m), 2.4 % (Y/Y)
CPI (core less food & energy) +0.2 % (m/m), 2.1 % (Y/Y)
а мене вони цілком влаштовують
гадаю, тактичних прихильників бакса також
можливо, з другого прочитання та осмислення
інфляція - не проблема, ФРС виконуватиме (успішно) свій мандат продовжуючи підвищувати базові % ставки у доларах США - щоквартально на +0,25% упродовж усього 2018 року
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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