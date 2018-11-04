Додано: Вів 10 кві, 2018 09:43

Zebra



моніторинг паралельних ринків - важлива складова професійного трейдінгу, а моя власна рекомендація триматися осторонь лохотрону з криптою залишається без змін



жодної угоди з криптовалютами не було й навряд чи колись буде (хіба що на продаж з мало імовірного відскоку), хоча вони доступні в усіх терміналах

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.