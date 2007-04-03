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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:16

USD/JPY, системний вхід - очікуваний прибуток :

https://i.imgur.com/itfn2WD.png

альтернативних точок входу було дві, можна було заходити й вище від 50%
але хотілось перевірити примхливу єну, аби не розвела ще раз

ПС. стабільно входить у ТОП-5 найгірших трейдів року ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35

USD/CHF, вхід по тренду - очікуваний прибуток :

https://i.imgur.com/5i98eut.png

угода на тверду "4", входив від контрольної зони, але краще це робити вже після формування повноцінного розворотного патерну
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:09

AUD/USD, системний вхід за поточною тенденцією - профіт
вхід у порушення системи проти тенденції - збиток :

https://i.imgur.com/Ju60tKa.png

першу угоду на купівлю не дотривам до цілей за системою, хоча увійшов ідеально з відтяжки,а друга вийшла угода суто емоційна й помилкова - тому одразу невідворотнє покарання ще й за далекий стоп ))

продавати за ширшим середньостроковим трендом без належних сигналів ще зарано

замість прибутку 1 до 3 у підсумку отримав дошкульний "мінус"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 613614615616
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