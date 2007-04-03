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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:16

USD/JPY, системний вхід - очікуваний прибуток :

https://i.imgur.com/itfn2WD.png

альтернативних точок входу було дві, можна було заходити й вище від 50%
але хотілось перевірити примхливу єну, аби не розвела ще раз

ПС. стабільно входить у ТОП-5 найгірших трейдів року ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35

USD/CHF, вхід по тренду - очікуваний прибуток :

https://i.imgur.com/5i98eut.png

угода на тверду "4", входив від контрольної зони, але краще це робити вже після формування повноцінного розворотного патерну
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:09

AUD/USD, системний вхід за поточною тенденцією - профіт
вхід у порушення системи проти тенденції - збиток :

https://i.imgur.com/Ju60tKa.png

першу угоду на купівлю не дотривам до цілей за системою, хоча увійшов ідеально з відтяжки,а друга вийшла угода суто емоційна й помилкова - тому одразу невідворотнє покарання ще й за далекий стоп ))

продавати за ширшим середньостроковим трендом без належних сигналів ще зарано

замість прибутку 1 до 3 у підсумку отримав дошкульний "мінус"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:30

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля EUR/CAD

EURCAD, h1 - виглядає у лонг :

https://i.imgur.com/mSEv1q0.png

довгі прямокутники - місячні контрольні зони ATR(10)

спостерігаємо за корекційною фазою до висхідної тенденції, що започаткувала довгостроковий розворот крос-курсу нагору після вирішення європейських боргових проблем

з відкату спробую стати у довжину. за абеткою
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:36

щодо EUR

низхідна корекція % доходностей німецьких 10-ти річних облігацій Bunds завершується : https://invst.ly/76h1w

з грудня % ставка доходністі встигла вирости з мінімумів біля 0,275 % до 0,810 % річних та відкоргеуватися до 0,475 % (61,8%) - цілком достатньо як для початку бичого довгострокового тренду !

тож і курс Євро має отримати непомітну для ока більшості роздрібних трейдерів важливу фундаментальну підтримку, що збиралися вже перевертатися у шорт

збирався продавати EUR/USD і я, але подивившись на свою невтішну статистику торгівлі Євро загалом, вирішив відмовитися від занадто тривіальної консеснус-ідеї
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:42

  ЛОБ написав:EURCAD, h1 - виглядає у лонг :

https://i.imgur.com/mSEv1q0.png

довгі прямокутники - місячні контрольні зони ATR(10)

спостерігаємо за корекційною фазою до висхідної тенденції, що започаткувала довгостроковий розворот крос-курсу нагору після вирішення європейських боргових проблем

з відкату спробую стати у довжину. за абеткою

Возможно из-за того, что мы рассматриваем разные горизонты, но я не вижу байя по паре, только селл.
По ранее описанному сценарию: http://picua.org/img/2018-04/04/698mvywmpc25aoyxd9nce81oi.png
Отработал два ордера.
Один показал соотношение риск/прибыль 1/4,5
По другому отработал стоп. Пока не привык к широким спредам в кроссах и излишней волатильности.
Слома модели не вижу.
Прицеливаюсь шортить от отметки 1,5806 что составляет 50% коррекции к нисходящему импульсу.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:52

Re: Валютный рынок в мире

По CHF/USD работаю в рамках восходящего движения по дневке в плюсе, но без ярких успехов.
Держу два лонга по JPY/USD с горизонтом от одной до двух-трех недель.
В работе красивая сделка по GBP/USD, покажу после закрытия.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:47

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля EUR/CAD

  ЛОБ написав:EURCAD, h1 - виглядає у лонг :

https://i.imgur.com/mSEv1q0.png

довгі прямокутники - місячні контрольні зони ATR(10)

спостерігаємо за корекційною фазою до висхідної тенденції, що започаткувала довгостроковий розворот крос-курсу нагору після вирішення європейських боргових проблем

з відкату спробую стати у довжину. за абеткою

так, кожен підбирає кращий для розуміння часовий проміжок :

https://i.imgur.com/MzRnz6r.png

як на мене, загальний тренд не викликає сумніву, отже варто пошукати структуру імпульс - корекція + сигнали = вхід

за системою закриття вище 1,5608 має вказати на зміну ініціативи

ПС. більшість потенційних формацій "ГіП"/"H&S" у тренді перероджується на звичайні корекційні прапорці (або канали) на продовження тенденції.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:03

  ЛОБ написав:як на мене, загальний тренд не викликає сумніву, отже варто пошукати структуру імпульс - корекція + сигнали = вхід

Согласен с Вами, что можно отработать до 1,5600 в лонг.
за системою закриття вище 1,5608 має вказати на зміну ініціативи

А разворотный паттерн типа "ложного пробоя" намекнуть о движении на юг.
ПС. більшість потенційних формацій "ГіП"/"H&S" у тренді перероджується на звичайні корекційні прапорці (або канали) на продовження тенденції.

Только время покажет, что это было.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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