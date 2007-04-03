альтернативних точок входу було дві, можна було заходити й вище від 50%
але хотілось перевірити примхливу єну, аби не розвела ще раз
ПС. стабільно входить у ТОП-5 найгірших трейдів року ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:16
USD/JPY, системний вхід - очікуваний прибуток :
альтернативних точок входу було дві, можна було заходити й вище від 50%
але хотілось перевірити примхливу єну, аби не розвела ще раз
ПС. стабільно входить у ТОП-5 найгірших трейдів року ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:35
USD/CHF, вхід по тренду - очікуваний прибуток :
угода на тверду "4", входив від контрольної зони, але краще це робити вже після формування повноцінного розворотного патерну
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:09
AUD/USD, системний вхід за поточною тенденцією - профіт
вхід у порушення системи проти тенденції - збиток :
першу угоду на купівлю не дотривам до цілей за системою, хоча увійшов ідеально з відтяжки,а друга вийшла угода суто емоційна й помилкова - тому одразу невідворотнє покарання ще й за далекий стоп ))
продавати за ширшим середньостроковим трендом без належних сигналів ще зарано
замість прибутку 1 до 3 у підсумку отримав дошкульний "мінус"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 16 кві, 2018 09:30
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля EUR/CAD
EURCAD, h1 - виглядає у лонг :
довгі прямокутники - місячні контрольні зони ATR(10)
спостерігаємо за корекційною фазою до висхідної тенденції, що започаткувала довгостроковий розворот крос-курсу нагору після вирішення європейських боргових проблем
з відкату спробую стати у довжину. за абеткою
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:36
щодо EUR
низхідна корекція % доходностей німецьких 10-ти річних облігацій Bunds завершується :
з грудня % ставка доходністі встигла вирости з мінімумів біля 0,275 % до 0,810 % річних та відкоргеуватися до 0,475 % (61,8%) - цілком достатньо як для початку бичого довгострокового тренду !
тож і курс Євро має отримати непомітну для ока більшості роздрібних трейдерів важливу фундаментальну підтримку, що збиралися вже перевертатися у шорт
збирався продавати EUR/USD і я, але подивившись на свою невтішну статистику торгівлі Євро загалом, вирішив відмовитися від занадто тривіальної консеснус-ідеї
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:42
Возможно из-за того, что мы рассматриваем разные горизонты, но я не вижу байя по паре, только селл.
По ранее описанному сценарию:
Отработал два ордера.
Один показал соотношение риск/прибыль 1/4,5
По другому отработал стоп. Пока не привык к широким спредам в кроссах и излишней волатильности.
Слома модели не вижу.
Прицеливаюсь шортить от отметки 1,5806 что составляет 50% коррекции к нисходящему импульсу.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:52
Re: Валютный рынок в мире
По CHF/USD работаю в рамках восходящего движения по дневке в плюсе, но без ярких успехов.
Держу два лонга по JPY/USD с горизонтом от одной до двух-трех недель.
В работе красивая сделка по GBP/USD, покажу после закрытия.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 16 кві, 2018 19:47
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля EUR/CAD
так, кожен підбирає кращий для розуміння часовий проміжок :
як на мене, загальний тренд не викликає сумніву, отже варто пошукати структуру імпульс - корекція + сигнали = вхід
за системою закриття вище 1,5608 має вказати на зміну ініціативи
ПС. більшість потенційних формацій "ГіП"/"H&S" у тренді перероджується на звичайні корекційні прапорці (або канали) на продовження тенденції.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Пон 16 кві, 2018 21:03
Согласен с Вами, что можно отработать до 1,5600 в лонг.
А разворотный паттерн типа "ложного пробоя" намекнуть о движении на юг.
Только время покажет, что это было.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 16 кві, 2018 21:49
ось про що мова :
імовірність оновлення максимумів у висхідному тренді завжди (статистично за тривалий період) вища за розворот донизу із зламом тенденції :
практичний розподіл обчислюється приблизно як 60% до 40%, достовірні технічні формації дозволяють підняти відпрацювання десь до 70-75% проти 30-25%, ще й суттєво оптимізувавши величину стопів
саме така математика примушує шукати лонг, пропускаючі зворотні сигнали
ПС. чіткі паралелі з GBPCAD, хоч технічний малюночок по ATR дещо відрізняється.
ПС. 18/04 засідання Банку Канади по % ставках.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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