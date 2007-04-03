Додано: Чет 19 кві, 2018 10:48

щось даненько кобель не радував своїх палких прихильників ... зниженням ))



слабка інфляційна стата відучора, а вже сьогодні гірші за очікувані статдані з роздрібної торгівлі скинули його з даху. а ми якраз терпляче чекали його внизу



будемо знову затягувати рояль нагору. треба тільки домовитися про ціну )))

Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.