Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:43
виявили зону лімітних наказів покупців :
https://i.imgur.com/FkFgA2j.png
просто так відскоків на ліквідних багатомільярдних ринках не буває
нам потрібно побільше позитивних сигналів для закріплення висхідної динаміки
контроль за позначкою 1.5608
якщо відбудеться закріплення хоч 1-го торгового дня вище (сесія біржі СМЕ), то з першого ж відкату пробуватиму перший транш на купівлю
це може статися вже сьогодні за умови не підвищення Банком Канади базової % ставки по CAD (зараз 1,25% річних)
найскладніший варіянт - ризиковий вхід за ордером "buy stop"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 18 кві, 2018 11:58
просто графік USD/CHF, weekly :
https://i.imgur.com/k2yqEHp.png
додам, гарненький перспективний малюночок
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Сер 18 кві, 2018 18:38
ЛОБ Додано: Вів 03 кві, 2018 10:00 написав:
або через їх крос-курси до бакса : sell USD/NOK + buy USD/DKK
за поточним ринковим курсом 0,7680
ЛОБ Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:44 написав:
ріст - відкат + знову ріст = доливка у довжину :
https://i.imgur.com/EXjgcyd.jpg
спробуємо потримати на довгострок (до кінця року).
актуалізація ідеї за 2 тижні :
https://i.imgur.com/PvY3l0m.png
волатильність як можливість додати у лонг
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 19 кві, 2018 10:48
щось даненько кобель не радував своїх палких прихильників ... зниженням ))
слабка інфляційна стата відучора, а вже сьогодні гірші за очікувані статдані з роздрібної торгівлі скинули його з даху. а ми якраз терпляче чекали його внизу будемо знову затягувати рояль нагору. треба тільки домовитися про ціну )))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 19 кві, 2018 13:18
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:56
якщо вже фунт перейшов до корекції, то не варто знов вплигувати стрімголов у довжину - нехай відпадає, призупиниться, хоч щось намалює
у його подальших позитивних перспективах я не сумніваюсь, але глибина корекції завжди наперед не відома величина - що може з'їсти увесь зароблений в тренді прибуток сам був змушений закривати вручну забутий відкладений лімітник на купівлю від денного ATR, що прошили однією годинною свічкою, бо зливна динаміка не обіцяла нічого доброго
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:04
ЛОБ Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55 написав:
після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування
наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)
я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют -
AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу
ЛОБ Додано: Пон 19 бер, 2018 19:24 написав:
дійшла черга й до продажу ківі : дуже схоже, що наша пташка не має достатніх сил подолати земне тяжіння від звуження диференціалу % ставок з баксом
https://i.imgur.com/EtEHzuT.png
якраз в одинь день 21/03 засідають обидва центробанки ФРС та РБНЗ
https://i.imgur.com/wU6Ys45.png
контрольні зони розвернулися донизу, залишилося дочекатись формування робочого патерну та отримати збалансовану точку входу з цікавою часткою премії до ризику
перші цілі на продаж досягнуто :
https://i.imgur.com/pvtXXa6.png https://i.imgur.com/Mc1fRlH.png
є заліковий дотик до тижневої Контрольної зони
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:36
BoE's Carney: Any interest rate hikes will be gradual, Brexit could delay rate rises - BBC
аби підрізати крила пташці, що занадто стрімко та високо злетіла, лукаві брити скористалися важкою артилерією - голова центробанку за викликом ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:51
поточну висхідну тенденцію зламано :
https://i.imgur.com/KYZdDKU.png
контрольні корекційні зони розвернулися донизу
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
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