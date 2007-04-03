RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:16

Що й куди я торгую за останні півтора року :

https://i.imgur.com/UsffOS1.png

євро/бакса там немає, бо він у мінусах

EUR/USD - стабільно входить у Топ-5 найгірший трейдів, хоча прогнозував усе правильно на ріст одразу після завершення виборів у Франції з квітня-травня 2017 року - тому вирішив взагалі не торгувати його тимчасово

видерлися занадто високо нагору, тож загрозливий потенціал низхідної корекції на користь бакса тільки зростає

ПС. EUR_BU - CFD Germany 10-Year Government Bonds
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9369
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:42

щодо NZD

  ЛОБ Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55 написав:після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування

наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)

я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют -
AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу

  ЛОБ Додано: Пон 19 бер, 2018 19:24 написав:дійшла черга й до продажу ківі : дуже схоже, що наша пташка не має достатніх сил подолати земне тяжіння від звуження диференціалу % ставок з баксом

https://i.imgur.com/EtEHzuT.png

якраз в одинь день 21/03 засідають обидва центробанки ФРС та РБНЗ

https://i.imgur.com/wU6Ys45.png

контрольні зони розвернулися донизу, залишилося дочекатись формування робочого патерну та отримати збалансовану точку входу з цікавою часткою премії до ризику

  ЛОБ Додано: Чет 19 кві, 2018 20:04 написав:перші цілі на продаж досягнуто :

https://i.imgur.com/pvtXXa6.png
https://i.imgur.com/Mc1fRlH.png

є заліковий дотик до тижневої Контрольної зони

мінус 4 % з максимумів 13/04 - 0,7395-0,7106 :

https://i.imgur.com/LJG87tH.png

начебто усе логічно
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9369
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:16

щодо EUR/USD

ризики розвитку ще глибшої корекції по Євро на послідовному Федрезерві та підкреслено поміркованому ЄЦБ примушують триматися осторонь трендових лонгів :

https://i.imgur.com/2cmSBcD.png
https://i.imgur.com/g0dYJGa.png

вже тривалий час краще працюють ідеї на купівлю євро проти резервних JPY & CHF та у товарних кросах до AUD & NZD
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9369
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:20

Мое видение EUR/USD на сейчас

http://picua.org/img/2018-04/26/j7xo2w2 ... m1tl8r.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 09.09.14
Подякував: 535 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 615616617618
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4877, 4878, 4879
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48789 164534752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 18:27
w_bufett
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1191, 1192, 1193
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11929 1259654
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 21:22
Искатель
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35985
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron