EUR/USD - стабільно входить у Топ-5 найгірший трейдів, хоча прогнозував усе правильно на ріст одразу після завершення виборів у Франції з квітня-травня 2017 року - тому вирішив взагалі не торгувати його тимчасово
видерлися занадто високо нагору, тож загрозливий потенціал низхідної корекції на користь бакса тільки зростає
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ЛОБ Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55 написав:після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування
наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)
я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют - AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу
ЛОБ Додано: Пон 19 бер, 2018 19:24 написав:дійшла черга й до продажу ківі : дуже схоже, що наша пташка не має достатніх сил подолати земне тяжіння від звуження диференціалу % ставок з баксом