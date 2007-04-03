EUR/USD - стабільно входить у Топ-5 найгірший трейдів, хоча прогнозував усе правильно на ріст одразу після завершення виборів у Франції з квітня-травня 2017 року - тому вирішив взагалі не торгувати його тимчасово
видерлися занадто високо нагору, тож загрозливий потенціал низхідної корекції на користь бакса тільки зростає
ПС. EUR_BU - CFD Germany 10-Year Government Bonds
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ Додано: Чет 15 бер, 2018 09:55 написав:після зливу ківі на політичних спекуляціях (NZ First, зміна мандату RBNZ) пташка розвернулася та летить нагору без якихось натяків на зупинку висхідного просування
наша задача не вишукувати екстремум для продажу - колекціонуючи стопи сходинка за сходинкою вище - а віднайти точку входу аби приєднатися до чіткої тенденції, що має візуальне підтвердження на графіку (а не якусь приховану)
я особисто також очікую укріплення Змія та низхідний розворот товарних валют - AUD & NZD пара перших кандидатів на продаж - але поки що надійних сигналів для активації трейдів не знаходжу
ЛОБ Додано: Пон 19 бер, 2018 19:24 написав:дійшла черга й до продажу ківі : дуже схоже, що наша пташка не має достатніх сил подолати земне тяжіння від звуження диференціалу % ставок з баксом
останній імпульс росту я повністю пропустив ... що робити зараз ? досвід підказує, що ризики розширення мінімумів після подібної зливної динаміки не дозволяють одразу заходити на купівлю від формальних технічних підтримок
рівень закриття Березня 1,4015 - наш орієнтир
начебто намацали ордери покупців від місячного ATR :
поточна низхідна структура вказує на продовження корекції
як тільки поламають якусь найближчу зону чітким імпульсним поглинанням, ми усі побачимо це на малюночку - ось тоді й шукатимемо стати по тренду нагор
Я скорее склонен считать полуторогодний ап-тренд сломленным. Хотя, селл рассматриваю пока только краткосрочно, до обновления среднесрочных лойев. Бай рассматриваю только в рамках трехмесячного флета. Считаю, что рынок не может дальше игнорить дифференциал ставок ФРС и ЕЦБ. НО! Никто не знает будущего (с) Квестор.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val