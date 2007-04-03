Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:03

GBP/USD - мінімум дня 1,3802



на цей раз кобелю не сподобалися гірші за очікування статдані по росту ВВП (+1,2% річних замість 1,4%)



прошили денний ATR та місячну контрольну зону



така емоційна вразливість то навіть добре, бо зекономить нам трошки часу



пам'ятаймо, що у п'ятницю нічого не варто купувати про запас. спокійно зробимо це у вівторок або й в середу



до речі, Середа - мій найкращий за статистикою день для торгівлі

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