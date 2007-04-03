RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:03

GBP/USD - мінімум дня 1,3802

на цей раз кобелю не сподобалися гірші за очікування статдані по росту ВВП (+1,2% річних замість 1,4%)

прошили денний ATR та місячну контрольну зону

така емоційна вразливість то навіть добре, бо зекономить нам трошки часу

пам'ятаймо, що у п'ятницю нічого не варто купувати про запас. спокійно зробимо це у вівторок або й в середу

до речі, Середа - мій найкращий за статистикою день для торгівлі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:17

щодо ФУНТА

ніщо не заважатиме Банку Англії курликати по-голубиному на засіданні 10/05 услід за ЄЦБ :

https://i.imgur.com/bsDbjdK.png
https://i.imgur.com/0a3syDk.png

для кобеля скинути ще 5 великих фігур після блискавичного зливу на 6 - справа 1 тижня, тож якщо й ризикувати, то через бай-стоп перед самим мітінгом

звернемо увагу як низько розташовано нижній місячний ATR на травень
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:54

GBP/USD 1,3590

відкриття 1,3755 - максимум дня 1,3772

дуже хочу купити трошки фунта, але поки ще не можна
розворот невідворотній, ми усі його побачимо. тож чекаємо
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:04

  ЛОБ Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40 написав:для себе вирішив дивитися на реакцію гравців на зниженні до місячної контрольної зони - нічого наперед не прогнозуючи :

https://i.imgur.com/BN1HK3c.png

поточна низхідна структура вказує на продовження корекції

як тільки поламають якусь найближчу зону чітким імпульсним поглинанням, ми усі побачимо це на малюночку - ось тоді й шукатимемо стати по тренду нагор

EUR/USD 1,1990

нижня позначка місячного середнього ходу за ATR(10) = 1,1720
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 616617618619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4897, 4898, 4899
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48984 164600075
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 17:08
Vitl
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1195, 1196, 1197
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11963 1267048
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 15:19
flyman
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.