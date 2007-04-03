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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:03
GBP/USD - мінімум дня 1,3802
на цей раз кобелю не сподобалися гірші за очікування статдані по росту ВВП (+1,2% річних замість 1,4%)
прошили денний ATR та місячну контрольну зону
така емоційна вразливість то навіть добре, бо зекономить нам трошки часу
пам'ятаймо, що у п'ятницю нічого не варто купувати про запас. спокійно зробимо це у вівторок або й в середу
до речі, Середа - мій найкращий за статистикою день для торгівлі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 10:17
ніщо не заважатиме Банку Англії курликати по-голубиному на засіданні 10/05 услід за ЄЦБ :https://i.imgur.com/bsDbjdK.png https://i.imgur.com/0a3syDk.png
для кобеля скинути ще 5 великих фігур після блискавичного зливу на 6 - справа 1 тижня, тож якщо й ризикувати, то через бай-стоп перед самим мітінгом
звернемо увагу як низько розташовано нижній місячний ATR на травень
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:54
GBP/USD 1,3590
відкриття 1,3755 - максимум дня 1,3772
дуже хочу купити трошки фунта, але поки ще не можна
розворот невідворотній, ми усі його побачимо. тож чекаємо
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:04
EUR/USD 1,1990
ЛОБ Додано: Чет 26 кві, 2018 19:40 написав:
для себе вирішив дивитися на реакцію гравців на зниженні до місячної контрольної зони - нічого наперед не прогнозуючи :https://i.imgur.com/BN1HK3c.png
поточна низхідна структура вказує на продовження корекції
як тільки поламають якусь найближчу зону чітким імпульсним поглинанням, ми усі побачимо це на малюночку - ось тоді й шукатимемо стати по тренду нагор
нижня позначка місячного середнього ходу за ATR(10) = 1,1720
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 тра, 2018 18:56
Вижу все эти "сладкие" и понятные движения.
Но не нахожу точек входа.
Открыл сегодня лонг по USD/CAD на минимуме дня (по состоянию на сейчас).
Посмотрим что из этого выйдет.
Рассматриваю вариант зашортить USD/CHF локально. Уж слишком лихо ушли вверх. Две недели без коррекций на 4,5 фигуры. Коррекция, как бы, напрашивается.
Обратите внимание на EUR/CAD. Собирается, похоже, сегодня обновить минимумы.
Возвращаясь к нашей недавней дискуссии:Валютный рынок в мире
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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